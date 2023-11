Rywale Jastrzębskiego Węgla w tarapatach. Ważny zawodnik zdecydował się odejść

Drużyny z PLusLigi powoli szykują się do meczów w tegorocznej Lidze Mistrzów. Pierwsza kolejka tych europejskich pucharów odbędzie się w dniach 22-23 listopada. Rywalem Jastrzębskiego Węgla będzie mistrz Hiszpanii Guaguas Las Palmas, który zadebiutuje w rozgrywkach Champions League.

Problemy rywali Jastrzębskiego Węgla

Tuż przed meczem w ekipie rywali Jastrzębskiego węgla pojawiły się problemy. Z Zespołu postanowił odejść Maximiliano Cananna. Argentyński rozgrywający trafił do hiszpańskiej drużyny po sezonie 2022/2023, ale już zdecydował się na zmianę otoczenia.

„Dzięki za wszystko dla klubu Guaguas Volleyball Club i wszystkim, którzy są jego częścią, a przede wszystkim moim kolegom z drużyny, wspaniałemu zespołowi i wspaniałym ludziom, życzę im wielkich sukcesów we wszystkim, co nadejdzie. Dziękuję!” – napisał na Twitterze.

Siatkarz miał skusić się na ofertę z Chin, a konkretniej z Szanghaj Bright, w którym występuje Michał Kubiak. Wszystko na to wskazuje, że wpływ na transfer Maximiliano Cananny miała decyzja Taylora Averilla, który też miał ofertę z tego klubu. Ostatecznie zdecydował się on przenieść do Projektu Warszawa, co sprawiło, że zwolniło się miejsce dla kolejnego obcokrajowca.

Z kim Jastrzębski Węgiel zmierzy się w Lidze Mistrzów?

Jastrzębski Węgiel w przeszłości miał już okazję mierzyć się w przeszłości z drużyną hiszpańską w fazie grupowej Lidze Mistrzów. Miało to miejsce w sezonie 2014/2015, kiedy ich przeciwnikiem był zespół CAI Teruel. Mecz z Hiszpanami w jastrzębskiej Hali Widowiskowo-Sportowej odbędzie się 22 listopada o godz. 20:30.

W tegorocznej edycji CEV Ligi Mistrzów grupowymi rywalami Jastrzębskiego Węgla są: wspomniany mistrz Hiszpanii, brązowy medalista niemieckiej ligi SVG Luneburg oraz wicemistrz Czech Jihostroj Ceske Budejovice.

W fazie grupowej występuje 20 zespołów podzielonych na pięć grup po cztery drużyny w każdej z nich. Z grup bezpośrednio do ćwierćfinałów awansują wyłącznie ich zwycięzcy. Natomiast pięć drużyn z drugich miejsc oraz najlepsza drużyna z trzeciego miejsca zagrają w barażach. Trzy zwycięskie zespoły z pojedynków barażowych uzupełnią stawkę ośmiu ćwierćfinalistów. Pozostałe zespoły z trzecich miejsc w grupach przejdą do ćwierćfinału Pucharu CEV.

