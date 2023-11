Michał Winiarski chwalony przez wielką gwiazdę. To dało sukces kadrze Niemiec

Reprezentacja Polski zaliczyła fenomenalny sezon 2023. Siatkarze Nikoli Grbicia okazali się najlepsi we wszystkich turniejach, w jakich brali udział (Liga Narodów, mistrzostwa Europy, kwalifikacje olimpijskie). Przez to mogą w spokoju szykować się na przyszły sezon, choć obowiązki klubowe mogą w tym lekko przeszkodzić. Oprócz kadry na igrzyskach pojawi się także inny Polak. Michał Winiarski osiągnął dobry wynik z kadrą Niemiec i również poleci do Paryża.

Gwiazdor wiele zawdzięcza Michałowi Winiarskiemu

„Winiar” pracuje z kadrą Niemiec od 2022 roku. Choć nie zdobył z nią jeszcze żadnego medalu, to zakończony niedawno sezon był dla niego bardzo korzystny. Zachodni sąsiedzi nie byli faworytem turnieju w Rio de Janeiro, gdzie obok gospodarzy rywalizowali także Włosi. Mimo to grali jak w transie, radząc sobie z wielkimi firmami. Ostatecznie wraz z kadrą Renana Dal Zotto to oni zgarnęli bilety do Paryża.

Ważną postacią niemieckiego zespołu był Georg Grozer. Choć Niemiec ma już na karku 39 lat, to w turnieju kwalifikacyjnym grał tak, że nie było widać tego wieku. Były atakujący Resovii to również lider szatni, który blisko współpracuje z Winiarskim. W rozmowie dla WP SportoweFakty, świetnie znany siatkarz opowiedział o relacji z trenerem Aluron CMC Warty Zawiercie. Stwierdził, że polski opiekun doskonale o rozumie, pozwalając mu dać z siebie więcej

– Michał, mimo że jako szkoleniowiec nie ma dużego międzynarodowego doświadczenia, radzi sobie świetnie. Wie, kiedy przycisnąć, a kiedy trochę odpuścić. W momentach, które były najważniejsze, mobilizował do największego wysiłku – powiedział Grozer. – „Winiar” dał mi poczucie, że z moją mentalnością jestem wartością dodaną dla zespołu i pomagam innym chłopakom. Nigdy nie oczekiwał, że dam z siebie więcej, niż jestem w stanie, komunikacja z nim była bardzo dobra. Mogę powiedzieć, że praca z nim była przyjemnością – dodał popularny „Dżordż”.

Kariera Georga Grozera

Georg Grozer jest obecnie zawodnikiem tureckiego Arkas Sporu. Wcześniej grał dla Vero Volley Monza, Gas Sales Piacenza, Zenita Sankt Petersburg, Biełgorie Biełgorod czy Asseco Resovii Rzeszów.

