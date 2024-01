Z kim i kiedy zagrają polscy siatkarze? Poznaliśmy terminarz Ligi Narodów

Do momentu rozpoczęcia sezonu reprezentacyjnego pozostało jeszcze sporo czasu, aczkolwiek już teraz dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądał kalendarz reprezentacji Polski na początku najbliższej edycji Ligi Narodów. W 2024 roku drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia przystąpi do rozgrywek jako obrońca tytułu.

Polacy znów zagrają w Lidze Narodów

W trakcie minionego lata droga biało-czerwonych do złotego medalu była bardzo trudna. Już w ćwierćfinale trafili na Brazylię, którą pokonali 3:0. Następnie trafili na Japonię, czyli rewelację rozgrywek. Z drużyną z dalekiej Azji wygrali 3:1. W finale z kolei reprezentacja Polski rozprawiła się 3:1 ze Stanami Zjednoczonymi. Czy tym razem również pójdzie im tak dobrze? Zanim w ogóle zaczniemy się nad tym zastanawiać, nasi rodacy będą musieli poradzić sobie w fazie interkontynentalnej.

Tę z kolei podzielono klasycznie na trzy etapy. Trzeba przyznać, że Polaków czeka sporo podróży. Zawody rozpoczną bowiem w Turcji, następnie udadzą się do Japonii, by później wrócić do Europy, a konkretnie do Słowenii. Finały z kolei odbędą się w naszym kraju. Z kim zmierzą się podopieczni Nikoli Grbicia? Będą to reprezentacje: USA, Kanady, Holandii, Słowenii, Bułgarii, Turcji, Japonii, Brazylii, Włoch, Argentyny, Serbii oraz Kuby.

Terminarz meczów reprezentacji Polski w Lidze Narodów

Turniej w Turcji:

Polska vs USA – 22 maja – 19:00

Polska vs Kanada – 23 maja – 16:00

Polska vs Holandia – 24 maja – 19:00

Polska vs Słowenia – 26 maja – 13:00

Turniej w Japonii:

Polska vs Bułgaria – 4 czerwca – 8:30

Polska vs Turcja – 6 czerwca – 12:30

Polska vs Japonia – 7 czerwca – 12:30

Polska vs Brazylia – 8 czerwca – 8:30

Turniej w Słowenii:

Polska vs Włochy – 19 czerwca – 20:30

Polska vs Argentyna – 21 czerwca – 13:00

Polska vs Serbia – 22 czerwca – 16:30

Polska vs Kuba – 23 czerwca – 13:00

