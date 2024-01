Nowy trener ZAKSY ze zwycięstwem w debiucie. Wskazał kluczowe zmiany w zespole

Wicemistrzowie Polski po bardzo przeciętne rundzie w fazie zasadniczej PlusLigi, muszą obecnie nadrabiać stracone punkty i notować cenne wygrane. Jedną z takowych na pewno jest ogranie Indykpolu AZS Olsztyn, czyli bezpośredniego sąsiada w ligowej tabeli. Dzięki wygranej Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wskoczyła na ósme miejsce w hierarchii. Ostatnie dające gwarancję gry w fazie play-off o mistrzostwo Polski.

Adam Swaczyna zabrał głos po debiucie jako trener ZAKSY

Mecz z drużyną z Olsztyna był ważny dla nowego pierwszego szkoleniowca ZAKSY. Po zwolnieniu ze stanowiska Tuomasa Sammelvuo w Kędzierzynie-Koźlu postawiono na Adama Swaczynę. Człowieka, który z klubem, również na tym etapie młodzieżowym, związany jest przeszło 15 lat.

Co trener ZAKSY powiedział po zwycięskim debiucie?

– Na początku jestem bardzo zadowolony z wyniku i z walki na boisku, wielkie gratulacje dla zawodników i całego sztabu, który mnie dzisiaj wspierał w tym debiucie. Nie było to dla nas łatwe spotkanie, bo rywale postawili trudne warunki, zagrywali bardzo mocno. Były momenty, że rozkładaliśmy ręce, ale do końca nigdy nie zwiesiliśmy głów i wierzyliśmy w to, że wrócimy w tym spotkaniu. To było najważniejsze i to się dzisiaj udało zawodnikom – przyznał Swaczyna.

Warto dodać, że nowa „jedynka” w sztabie ZAKSY to też ważny element w gronie trenerskim reprezentacji Polski. Swaczyna to „prawa ręka” Nikoli Grbicia, panowie współpracują w narodowej drużynie po udanym działaniu za czasów wspólnego działania w klubie z Kędzierzyna-Koźla.

– Tak naprawdę musimy się z tego cieszyć i przeanalizować to spotkanie, ale też porozmawiać o tym, dzięki czemu byliśmy w stanie wrócić. Bo ta gra się trochę poprawiła, zaczęliśmy troszkę lepiej wystawiać wysokie piłki, ale my zwracamy uwagę na takie szczegóły na treningach. Ale teraz, po tym spotkaniu, zawodnicy na pewno będą wiedzieli, co jest ważne, kiedy zyskujemy przewagę nad przeciwnikiem. Ogólnie podsumowując to spotkanie, szacunek wielki dla zawodników i dla sztabu za wolę walki i tę energię, która była na koniec, w trudnych momentach wszyscy byliśmy razem – skwitował przed klubową kamerą trener ZAKSY.

Jastrzębski Węgiel liderem tabeli w PlusLidze

Po osiemnastu seriach gier na czele krajowej stawki są obrońcy mistrzowskiego tytułu. Jastrzębski Węgiel wygrał aż 16 spotkań, najwięcej spośród wszystkich drużyn w PlusLidze. Pod tym względem drudzy są Projekt Warszawa i Aluron CMC Warta Zawiercie, z dorobkiem piętnastu wygranych. To też dwa zespoły, które uzupełniają ligowe podium. Do mistrzów Polski kluby z Warszawy i Zawiercia mają po cztery punkty straty. Kolejna w hierarchii Asseco Resovia Rzeszów traci już dziesięć oczek do lidera.

