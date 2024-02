Bartosz Kurek bohaterem wielkiego transferu? Zdobywca LM w tle

Bartosz Kurek od lat stanowi filar reprezentacji Polski. W ubiegłym roku na przeszkodzie do pełnej gry stanęły mu problemy zdrowotne. Przez to albo pełnił funkcję zmiennika i oglądał kolegów z boku boiska, albo w ogóle nie było go w kadrze, gdyż kontuzja nie pozwalała mu na normalną grę. Mimo to kapitan kadry wciąż zaliczany jest do grona czołowych atakujących świata. Niewykluczone, że od nowego sezonu znów zobaczymy go w PlusLidze.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle chętna na Bartosza Kurka

Kurek od 2020 roku reprezentuje barwy japońskich Wolf Dogs Nagoya. Wraz z zespołem zdobył trzy medale mistrzostw Japonii – każdy innego koloru. Dodatkowo w 2021 roku wygrał Puchar Cesarza, a w ubiegłym Turniej Kurowashiki. Urodzony w Nysie gracz nie może narzekać na warunki w Kraju Kwitnącej Wiśni, przez co nie musiał szukać zatrudnienia w Europie.

To może się jednak zmienić, gdyż jak informuje portal TVP Sport Kurek jest rozchwytywany przez aktualnego jeszcze zdobywcę Ligi Mistrzów Grupa Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Wicemistrzowie Polski szukają polskiego atakującego, gdyż z klubem pożegna się dotychczasowy lider na tej pozycji, Łukasz Kaczmarek. „Zwierzu” ma od nowego sezonu grać dla największego rywala „Koziołków” – Jastrzębskiego Węgla. TVP Sport potwierdziło doniesienia w dwóch źródłach, lecz agent Kurka, Jakub Michalak, nie chciał komentować sprawy.

Kariera Bartosza Kurka w PlusLidze

Bartosz Kurek w latach 2005-2008 był zawodnikiem ZAKSY (wówczas znanej jako Mostostal-Azoty). Trafił do niej wprost z pierwszego klubu z Nysy. W wieloletniej karierze 35-latek grał także dla PGE Skry Bełchatów, Cucine Lube Banca Marche Macerata, Asseco Resovii Rzeszów, Ziraatu Bankasi Ankara, Onico Warszawa (obecny Projekt) czy Vero Volley Monza. Jest trzykrotnym mistrzem i trzykrotnym zdobywcą Pucharu Polski.

