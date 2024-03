Jastrzębski Węgiel straci kluczowego zawodnika. Siatkarz nie kryje rozczarowania

Jean Patry dołączył do ekipy Jastrzębskiego Węgla przed sezonem 2023/2024. Zastąpił on swojego rodaka – Stephena Boyera, który zdecydował się odejść do Asseco Resovii Rzeszów. Francuski atakujący z miejsca stał się podstawowym atakującym mistrzów Polski i dotychczas wystąpił w 23 meczach PlusLigi, w których zdobył 292 pkt.

Jean Patry odchodzi z Jastrzębskiego Węgla

Jednak według informacji dziennikarzy serwisu siatka.org, krótka przygoda mistrza olimpijskiego z PlusLigą skończy się po sezonie. Jak się okazuje, francuski atakujący opuści klub i Polskę. – Bardzo chciałem zostać w Jastrzębiu-Zdroju, ale nie zostanę. Jestem nieco rozczarowany. Jak mógłbym nie być? To wspaniały klub. Liga jest świetnie zorganizowana. Jej poziom jest wysoki, kibice są wspaniali. Całość jest bardzo profesjonalna w moich oczach, począwszy od mojego klubu, skończywszy na lidze – przyznał.

– Jestem smutny, ale będę grać w innym kraju. Kto wie, może kiedyś będzie mi dane wrócić do Polski i PlusLigi – dodał w rozmowie z serwisem siatka.org.

Wiadomo, gdzie w przyszłym sezonie będzie występował Jean Patry

Jean Patry jest podstawowym atakującym reprezentacji Francji. W 2021 roku w Tokio sięgnął po złoto olimpijskie, za które został odznaczony Orderem Narodowym Legii Honorowej. Rok później wygrał z kadrą narodową Ligę Narodów i został wybrany najlepszym atakującym turnieju finałowego.

W dotychczasowej karierze zawodniczej reprezentował barwy Montpellier UC, skąd przeniósł się do Top Volley Cisterna. Następnie przez trzy lata grał w klubie Power Volley Milano, gdzie w 2021 roku wygrał Puchar Challenge. Przed bieżącą kampanią trafił do Jastrzębskiego Węgla. W sezonie 2024/25 Jean Patry będzie grał w lidze tureckiej, w drużynie Fenerbahce Stambuł.

Czytaj też:

To on zostanie nowym trenerem Skry Bełchatów. Prezes potwierdzaCzytaj też:

Legenda światowej siatkówki z nieoczekiwaną wizytą. Pojawił się we wsi pod Gdańskiem