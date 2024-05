Polki wyruszają do Turcji. Sprawdź terminarz Ligi Narodów

Przed rozpoczęciem Ligi Narodów reprezentacja Polski kobiet zdążyła rozegrać dwa sparingi. Najpierw podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Holandię 5:0 (rozegrano dwa dodatkowe sety), a potem przegrały 2:3. Sztab szkoleniowy otrzymał zatem trochę materiału do analizy przed pierwszą ważną częścią sezonu reprezentacyjnego. Biało-czerwone udają się już do Turcji, gdzie rozegrają pierwszy z trzech turniejów fazy zasadniczej Ligi Narodów.

Kolejna piękna historia w Lidze Narodów?

W poprzednim sezonie reprezentantki Polski spisywały się w tych rozgrywkach doskonale, sięgając po historyczny brązowy medal. W rundzie wstępnej nasze zawodniczki z 12 spotkań przegrały zaledwie dwa i awansowały do turnieju finałowego. Tam wytrzymały presję i w najważniejszym meczu okazały się lepsze od Amerykanek, pokonując je 3:2.

Jeśli chodzi o tegoroczną Ligę Narodów, to ponownie na starcie stanie 16 zespołów. W porównaniu do poprzedniego roku Chorwację zastąpi Francja. Każda z kadr rozegra po 12 meczów. Zmagania w ramach Final Eight zostaną rozegrane w Tajlandii, więc ta drużyna ma już zapewniony udział w tej części rywalizacji, a dołączy do niej 7 najlepszych ekip z fazy wstępnej. Rywalizacja o miano najlepszej reprezentacji Ligi Narodów zostanie rozegrana w dniach 20-23 czerwca.

Biało-czerwone najpierw zaliczą cztery spotkania w tureckiej Antalyi. 14 maja zmierzą się z Włoszkami. Następnie od 17 do 19 maja ich przeciwniczkami będą kolejno: Francuzki, Holenderki oraz Japonki. Poza Turcją nasze panie czekają jeszcze wyjazdy do USA (28 maja – 1 czerwca) oraz Hongkongu (12–16 czerwca).

Terminarz meczów Polek w Lidze Narodów 2024

– 1. turniej (Antalya, Turcja)

wtorek, 14 maja: Włochy – Polska (godzina 19:00)

piątek, 17 maja: Francja – Polska (16:00)

sobota, 18 maja: Polska – Holandia (13:00)

niedziela, 19 maja: Polska – Japonia (16:00)

– 2. turniej (Arlington, Stany Zjednoczone)

wtorek, 28 maja: Polska – Serbia (23:00)

czwartek, 30 maja: Korea Południowa – Polska (19:30)

piątek, 31 maja: Niemcy – Polska (20:00)

sobota, 1 czerwca: Polska – USA (23:30)

3. turniej (Hongkong, Chiny)

środa, 12 czerwca: Brazylia – Polska (14:30)

piątek, 14 czerwca: Dominikana – Polska (11:00)

sobota, 15 czerwca: Polska – Tajlandia (11:00)

niedziela, 16 czerwca: Chiny – Polska (14:30)

Turniej finałowy (Bangkok, Tajlandia)

czwartek i piątek, 20/21 czerwca: ćwierćfinały

sobota, 22 czerwca: półfinały

niedziela, 23 czerwca: mecz o 3. miejsce i finał

Czytaj też:

Joanna Kaczor-Bednarska dla „Wprost”: Jedziemy na igrzyska z marzeniem o zawojowaniu świataCzytaj też:

Wyjechała z Rosji i rozpętało się piekło. Szokujące wiadomości w stronę rodziny