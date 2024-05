Polskie siatkarki pną się w rankingu. Śrubują własny rekord

Polskie siatkarki idą jak burza przez Ligę Narodów 2024. Po pierwszych trzech meczach turnieju w Antalyi legitymują się bilansem setów 9:0. Kolejnym rywalem, który przyjął mocną lekcję volley’a od Biało-Czerwonych, były Holenderki. Zawodniczki Felixa Koslowskiego potrafiły prowadzić kilkoma punktami, by finalnie zejść z parkietu z dotkliwą porażką.

Polskie siatkarki śrubują historyczny wynik

Polki mierzyły się z Holenderkami także przed początkiem VNL. W Bielsku-Białej raz triumfowały gospodynie, a raz gościnie. Tym razem podziału zwycięstw nie było. Pełna pula zawędrowała na konto Biało-Czerwonych. Polki z kompletem punktów i setów prowadzą w tabeli Ligi Narodów.

Choć Polki już od ubiegłego roku mają zagwarantowane miejsce w turnieju olimpijskim, to wciąż śrubują rekord punktów w rankingu FIVB. Dla nich również „oczka” mają znaczenie, gdyż po fazie zasadniczej VNL dojdzie do losowania grup paryskich zmagań. Wyższa pozycja w zestawieniu to miejsce w lepszym koszyku i szansa na rywalizację z teoretycznie „słabszymi” przeciwnikami.

W ostatnich dniach wiele mówi się o historycznej pozycji Polek w rankingu. Biało-Czerwone były już (po raz pierwszy w historii) na piątym i czwartym miejscu. Teraz, po zwycięstwie nad Holenderkami wdrapały się na podium zestawienia najlepszych ekip świata. Wyżej od nich plasują się jedynie Turczynki i Brazylijki.

Polki zagrają o utrzymanie wysokiego miejsca w rankingu FIVB

Warto dodać, że z meczu na mecz ranking mocno się zmienia. Serbki, Amerykanki i Polki mogą często zmieniać się na pozycjach 3-5. Każda wpadka któreś z ekip z zespołem plasującym się niżej w zestawieniu będzie bardzo kosztowna.

Reprezentacja Polski zakończy pierwszy turniej VNL 2024 meczem z Japonią. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:00 w niedzielę 19 maja.

Czytaj też:

Debiutant w kadrze Grbicia opowiedział o marzeniach. Takie emocje mu towarzysząCzytaj też:

Gwiazda siatkówki odcięła się od mediów. Teraz zdradza przyczyny