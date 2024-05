Polki mogą wyprzedzić mistrzynie świata. Zobacz, gdzie obejrzeć najbliższy mecz VNL

Reprezentacja Polski siatkarek z impetem rozpoczęła Ligę Narodów 2024. Siatkarki Stefano Lavariniego pomimo braku podstawowej libero Marii Stenzel czy Olivii Różański bez straty seta pokonały Włoszki 3:0. Kadra Julio Velasco rozpaczliwie walczy o punkty w rankingu FIVB. Jeden z najlepszych zespołów na świecie wciąż nie zapewnił sobie kwalifikacji olimpijskiej.

Polki mogą wyprzedzić mistrzynie świata w rankingu FIVB

Dzięki zwycięstwu Polki awansowały na najwyższą w historii piątą pozycję w zestawieniu najlepszych zespołów świata. Choć Biało-Czerwone nie muszą walczyć o awans na igrzyska poprzez ranking, to punkty przydadzą się do korzystniejszego rozstawienia w fazie grupowej turnieju olimpijskiego. Choć minionej nocy Chinki odebrały swoją dawną lokatę zawodniczkom Lavariniego, to po meczu z Francją, te mogą nie tylko znów znaleźć się na wczorajszym miejscu, ale także wyprzedzić Serbki.

Mistrzynie świata to aktualnie czwarta ekipa rankingu FIVB, która posiada 2,49 pkt przewagi nad Polkami. Według wyliczeń dziennikarza sport.pl Jakuba Balcerskiego, za zwycięstwo 3:0 z kadrą Francji (jedną z najsłabszych ekip Ligi Narodów 2024) Biało-Czerwone mogą „zainkasować” 2,51 pkt. To oznacza, że przynajmniej na moment mogłyby znaleźć się przed Serbią w rankingu, zajmując czwarte miejsce. Byłby to zarazem kolejny historyczny rezultat polskiego zespołu.

Polska – Francja w VNL 2024. Transmisja TV, online

Mecze z teoretycznie słabszymi rywalami to jednak miecz obosieczny. Polki mogą stracić nawet kilkanaście punktów za ewentualną porażkę z rywalkami znad Sekwany. Przed rokiem obie ekipy zmierzyły się ze sobą w dwóch meczach towarzyskich w Radomiu. Wówczas Biało-Czerwone nie dały żadnych szans ekipie Emile Rousseaux.

Mecz Polska – Francja w ramach Ligi Narodów 2024 rozpocznie się w piątek 17 maja o godzinie 16:00 czasu polskiego. Transmisję TV z tego spotkania przeprowadzi Polsat Sport, a także TV4. Ponadto starcie będzie można obejrzeć w Internecie na platformie Polsat Box Go.

