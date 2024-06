Kapitalne liczby polskich siatkarek. Tylko jedna reprezentacja jest lepsza

Polskie siatkarki zapomniały już o porażce 1:3 z Brazylią i w przedostatnim meczu trzeciego tygodnia Ligi Narodów pokonały Tajlandię. Ten zespół jest bardzo niebezpieczny. Mimo że warunki fizyczne zawodniczek tej nacji nie imponują, to szybka gra już tak. Podopieczne Stefano Lavariniego przekonały się o tym podczas ubiegłorocznych kwalifikacji do igrzysk olimpijskich, kiedy przegrały 2:3. Wcześniej biało-czerwone rozprawiły się z Dominikaną.

Liga Narodów: Polki wróciły na czoło tabeli

Dzięki pokonaniu Tajek Polki wróciły na drugie miejsce w tabeli tegorocznej VNL. Pierwsze miejsce mają Brazylijki, z którymi przegraliśmy bezpośrednie spotkanie. Ponadto zawodniczki Canarinhos nie zaznały jeszcze smaku porażki w tym turnieju.

Tuż za biało-czerwonymi plasują się Włoszki z dziewięcioma zwycięstwami i 28 punktami. Czwarta Japonia i piąta Turcja mają po osiem zwycięstw i 25 pkt, ale bilans setów sprawia, że to Azjatki są wyżej w tabeli. Taką samą liczbę triumfów mają Chinki, ale tracą do tych dwóch reprezentacji dwa „oczka”.

To właśnie z tą reprezentacją Polki zagrają ostatni mecz w Hongkongu. Biało-czerwone są już pewne awansu, więc nie muszą martwić się o wynik tej potyczki. To spotkanie zaplanowano na niedzielę 16 czerwca o godz. 14:30. Transmisję na żywo będzie można oglądać na sportowych kanałach Polsatu oraz Polsat Box Go.

Tabela Ligi Narodów 2024:

Tabela VNL 2024 siatkarek Lp. Zwycięstwa Punkty Liczba meczów 1. Brazylia 11 31 11 2. Polska 10 30 11 3. Włochy 9 28 11 4. Japonia 8 25 11 5. Turcja 8 25 11 6. Chiny 8 23 11 7. Kanada 7 20 12 8. USA 6 19 11 9. Holandia 6 18 11 10. Dominikana 3 10 12 11. Serbia 3 9 11 12. Tajlandia 3 7 11 13. Francja 2 8 12 14. Niemcy 2 6 11 15. Korea Płd. 2 6 11 16. Bułgaria 2 5 12

