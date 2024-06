Stefano Lavarini wybrał finalistki Ligi Narodów. Ważna decyzja trenera kadry siatkarek

Finałowe granie VNL 2024 odbędzie się w Bangkoku. Polki w fazie zasadniczej Ligi Narodów uplasowały się na trzecim miejscu w tabeli, z bilansem dziesięciu wygranych i dwóch porażek. Dało to łącznie 30 punktów. W ćwierćfinale polska drużyna zmierzy się z Turcją, czyli bardzo mocnym rywalem, szóstym w stawce tegorocznej VNL.

Liga Narodów: Stefano Lavarini podał skład na turniej finałowy

Turczynki to aktualne mistrzynie Europy oraz obrończynie tytułu najlepszej drużyny VNL z poprzedniej edycji. Oba sukcesy zostały osiągnięte w 2023 roku. Ebrar Karakurt i spółka z pewnością nie mają zamiaru żegnać się po pierwszym meczu ze zmaganiami w turnieju finałowym Ligi Narodów. To już jednak nie problem Polek, które zapewne będą chciały napsuć krwi faworytkom w bezpośrednim, ćwierćfinałowym starciu.

Kadra reprezentacji Polski na turniej finałowy VNL 2024

Rozgrywające: Joanna Wołosz, Katarzyna Wenerska.



Atakujące: Magdalena Stysiak, Malwina Smarzek.



Środkowe: Agnieszka Korneluk, Klaudia Algierska, Magdalena Jurczyk, Kamila Witkowska.



Przyjmujące: Martyna Łukasik, Martyna Czyrniańska, Natalia Mędrzyk, Monika Fedusio, Olivia Różański.



Libero: Aleksandra Szczygłowska, Justyna Łysiak.

Finałowe granie VNL 2024 odbędzie się w Bangkoku, zaplanowano je w dniach 20-23 czerwca. Mecz Polska – Turcja zostanie rozegrany w piątek (tj. 21 czerwca) o godzinie 15:30 polskiego czasu.

Świetne miesiące reprezentacji Polski siatkarek

Warto przypomnieć, że po kilku latach zapaści kibice siatkówki ponownie mogą cieszyć się z udanych wyników polskich siatkarek. Drużyna narodowa, odkąd została przejęta przez trenera Stefano Lavariniego, kroczy od sukcesu do sukcesu.

Zaczęło się jeszcze w 2022 roku udanym występem podczas mistrzostw świata. Polki znalazły się w najlepszej ósemce turnieju, przegrywając dosłownie o jedną piłkę miejsce w półfinale, przegrywając w Gliwicach 2:3 z późniejszymi mistrzyniami, Serbkami.

Następnie przyszedł rok 2023, gdzie Polki zdołały wywalczyć brązowe medale Ligi Narodów, po raz pierwszy w historii swoich startów, wliczając w to „poprzedniczkę” rozgrywek, czyli World Grand Prix. Do tego zespół prowadzony przez Lavarinego wywalczył bilety na turniej olimpijski, kwalifikując się na igrzyska po raz pierwszy od 2008 roku. Co więcej, wydaje się, że Polki w Paryżu nie będą stały na straconej pozycji.

