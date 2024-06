Siatkarskie potęgi daleko w tyle. Sensacja w rankingu FIVB

Po zakończonym turnieju VNL w Lublanie FIVB zaktualizowała najnowszy ranking. Polska wciąż jest na czele, ale to, co dzieje się za naszymi plecami, jest zaskakujące. Siatkarskie potęgi spadły i to bardzo nisko.

Polscy siatkarze bardzo udanie zakończyli fazę interkontynentalną Ligi Narodów 2024. Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu wywalczonego przed rokiem, wygrali dziesięć spotkań, a na zakończenie zmagań rozbili Kubańczyków 3:0. Teraz rywalizacja przeniesie się do Łodzi, gdzie zostaną rozegrane finały. Po tym turnieju poznamy skład, jaki zabierze ze sobą selekcjoner do Paryża. Najnowszy ranking FIVB. Polska wciąż na czele Po ostatnim turnieju fazy grupowej zaktualizowany został ranking FIVB. W czerwcu 2022 roku reprezentacja Polski siatkarzy po raz pierwszy w historii wskoczyła na pierwsze miejsce. Biało-czerwoni wyprzedzili wówczas Brazylię. Ten ranking ma wiele mankamentów, o których wspominał jakiś czas temu Nikola Grbić, który zauważył, że w jednym meczu potrafiliśmy stracić nawet 19 punktów, a za zwycięstwo z niżej notowaną kadrą potrafiliśmy dostać 0,01 pkt. – Za wygranie 15 spotkań można zarobić 5 punktów, a za przegranie jednego stracić 19. To szalone – mówił przed kwalifikacjami olimpijskimi. W najnowszym rankingu FIVB Polska wciąż jest na czele z dorobkiem 424.5 pkt. Jednak to, co się dzieje za naszymi plecami, jest dość zaskakujące. Na drugim miejscu plasuje się Japonia – 354.75, pkt a na najniższy stopień podium wskoczyła Słowenia (354.46 pkt), która awansowała o trzy pozycje, dzięki m.in. wygranej z Włochami i Polską w maju. Ranking FIVB. Siatkarskie potęgi daleko w tyle Na czwartym miejscu uplasowali się Włosi (352.33 pkt), czyli aktualni wicemistrzowie Europy i mistrzowie świata. Ta potęga straciła sporo "oczek" w meczach ze Słowenią i Polską w Lidze Narodów. Niżej plasują się Amerykanie – 325.89 pkt. Siatkarze tej nacji przegrali swoje ostatnie potyczki z Japonią i Iranem, co miało wpływ na najnowsze zestawienie. Dalej znajdziemy Brazylijczyków (318.52 pkt) i mistrzów olimpijskich – Francuzów (317.34 pkt). Top 10 zamykają Argentyńczycy, Kanadyjczycy i Serbowie. Czytaj też:

