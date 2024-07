W tym miejscu jeszcze nie grał. Polski mistrz świata wyjeżdża z kraju

Sezon transferowy w siatkówce trwa w najlepsze. Nie przeszkadzają w tym potyczki reprezentacyjne i zbliżające się igrzyska olimpijskie. Choć to one najmocniej zwracają na siebie uwagę, to kluby nie śpią. Co rusz ogłaszają nowe ruchy transferowe. Te mogą zaskoczyć niejednego kibica.

Fabian Drzyzga siatkarzem Fenerbahce Stambuł

Do sporego przetasowania dochodzi w Rzeszowie. Asseco Resovia zakontraktowała Bartosza Bednorza, Gregora Ropreta czy Tuomasa Sammelvuo, który otrzymał misję zbudowania zespołu na medal PlusLigi. Ciekawym transferem jest także słoweński rozgrywający, który będzie musiał wejść w buty Fabiana Drzyzgi.

Reprezentant Polski po czterech latach opuścił Rzeszów. Fani długo czekali na wieści dotyczące nowego pracodawcy rozgrywającego. Można było spodziewać się wyjazdu za granicę i tak też się stało. Zakontraktowanie 34-latka ogłosiło Fenerbahce Stambuł. Turcy stawiają na sprawdzonych zagranicznych graczy, gdyż wraz z Polakiem do zespołu trafi między innymi Serb Drazen Luburić.

Oprócz Polaka i Serba część zagraniczną wicemistrza kraju tworzą znani z występów w PlusLidze Denis Karyagin i Mesam Salehi. Wszyscy dostaną możliwość rywalizacji w Lidze Mistrzów. Fenerbahce zostanie wylosowane z trzeciego koszyka, co oznacza, że istnieje szansa na to, iż Drzyzga zagra z którymś z zespołów PlusLigi. Co ciekawe, mistrz świata zagra w tym samym klubie, w którym (wciąż) gra Magdalena Stysiak. Sekcja kobiet Żółto-Niebieskich cieszy się jednak większą popularnością niż męska.

Kariera Fabiana Drzyzgi

Fabian Drzyzga to jeden z najlepszych polskich rozgrywających ostatnich lat. Syn Wojciecha Drzyzgi przez lata stanowił o sile reprezentacji kraju. Jest dwukrotnym mistrzem świata z 2014 i 2018 roku, a także trzykrotnym brązowym medalistą mistrzostw Europy. W przeszłości reprezentował barwy AZS-u Częstochowa, AZS-u Politechnika Warszawska, Olympiakosu Pireus czy Lokomotiwu Nowosybirsk.

