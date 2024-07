Kamil Semeniuk z poruszającym gestem w dniu swoich urodzin. „Zagrajmy ten mecz razem”

Od kilku lat Polski Związek Piłki Siatkowej regularnie wspiera działania jednej z krajowych fundacji. Mowa o wspomnianej Fundacji Herosi, która wspiera dzieci cierpiące na choroby nowotworowe. Reprezentacje narodowe są mocno zaangażowane we wsparcie dla fundacyjnych podopiecznych.

Kamil Semeniuk ze wsparciem dla Fundacji Herosi

Na szlachetny, niezwykle ważny gest zdecydował się przyjmujący drużyny prowadzonej przez trenera Nikolę Grbicia. Kamil Semeniuk, bo o nim mowa, 16 lipca obchodził swoje urodziny. I właśnie przy okazji tego, prywatnego święta, postanowił wykorzystać okazję i przekuć na szczególny przekaz wsparcia dla Fundacji Herosi.

– Cześć Wam! Jak pewnie wiecie, dziś są moje urodziny. Bardzo serdecznie wam dziękuję za wszystkie spływające do mnie życzenia. Mam dziś takie małe marzenie, które wy możecie pomóc mi spełnić. Razem z Fundacją Herosi z okazji moich urodzin uruchomiliśmy zbiórkę na zakup nierefundowalnej chemioterapii dla dzieci i młodzieży. Będę wam ogromnie wdzięczny za każdą przelaną kwotę, nawet potoczna złotówka ma znaczenie. Zagrajmy ten mecz razem. Jestem Herosem, ty też możesz nim zostać. Dołącz do zbiórki i pomóż dzieciom z chorobami nowotworowymi – zachęca Semeniuk.

Oprócz nagrania, pojawił się link do zbiórki na cel, o którym wspominał siatkarz. Rzecz jasna my również dołączamy się do apelu, Herosów można wspierać w tym miejscu.

Paryż 2024: Ostatni sprawdzian przed reprezentacją Polski siatkarzy

Siatkarze kadry Polski szykują się do wyjazdu na turniej olimpijski. W miniony weekend odbyła się XXI edycja Memoriału im. Huberta Jerzego Wagnera. Polacy zwyciężyli w całych zmaganiach, co ciekawe, MVP został wybrany właśnie Semeniuk.

Przed Polakami ostatni sprawdzian przed wylotem do Paryża. W sobotę i niedzielę w trójmiejskiej Ergo Arenie odbędzie się towarzyski turniej, w którym Biało-Czerwoni najpierw zmierzą się z Japonią, a następnie z USA.

