Wiekopomna chwila dla polskiej siatkówki. To może znacząco poprawić jej popularność

Polska siatkówka uchodzi za jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą na świecie. Gracze PlusLigi to reprezentanci państw, które odnoszą sukcesy na igrzyskach olimpijskich. W tym sezonie oglądamy zarówno mistrzów olimpijskich (Kevin Tillie czy Benjamin Toniutti), wicemistrzów (kadra Polski), jak i brązowych medalistów (Erik Shoji czy Aaron Russell). Nie brakuje więc okazji do obejrzenia wielkich hitów.

Polska siatkówka otwiera się na cały świat

Przez lata (przynajmniej oficjalnie) ludzie spoza Polski mieli problemy w legalnym oglądaniu transmisji PlusLigi i Tauron Ligi. Strona Polsat Box Go często nie była czytelna dla ludzi nieposługujących się językiem polskim. Potrzebny był przeważnie także VPN. Teraz wszystko się zmieni, gdyż prawa do pokazywania spotkań nabyło Volleyball World TV platforma zarządzana przez FIVB. Do tej pory można było na niej oglądać mecze Serie A siatkarek i siatkarzy, zmagania w NCAA czy rozgrywki reprezentacyjne organizowane przez FIVB (np. Ligę Narodów).

„Polska jest narodem siatkówki i jesteśmy podekscytowani możliwością współpracy z PlusLigą i Tauron Ligą, dwiema najbardziej ekscytującymi ligami zawodowymi w siatkówce. Wprowadzenie tych lig do VBTV stanowi kontynuację naszej misji zapewnienia fanom bezprecedensowego dostępu do jeszcze większej liczby zawodów na najwyższym poziomie i jeszcze większej pozycji VBTV jako najlepszego miejsca dla wszystkich miłośników siatkówki” – powiedział Finn Taylor, szef Volleyball World na potrzeby informacji prasowej.

Tańsza okazja do oglądania PlusLigi i Tauron Ligi

Kibice będą mogli obejrzeć mecze PlusLigi i Tauron Ligi w cenie 5 euro za miesiąc lub 20 miesiąc za rok. Warto również zwracać uwagę na kody promocyjne, które często są udostępniane np. przez kluby lub znane gwiazdy siatkówki w mediach społecznościowych. Transmisje obu lig nadal będą realizowane i pokazywane także przez Polsat.

