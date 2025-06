Polskie siatkarki w kapitalnej formie. Miejsce w tabeli pokazuje ich siłę

Trzeba przyznać, że zespół prowadzony przez trenera Stefano Lavariniego, robi regularne postępy. Włoski selekcjoner przejął reprezentację Polski siatkarek na początku 2022 roku. Lavarini to jeden z najlepszych fachowców, co potwierdzał klubowo, ale i reprezentacyjnie – prowadząc wcześniej m.in. na turnieju olimpijskim reprezentację Korei.

Reprezentacja Polski siatkarek zachwyca podczas VNL 2025!

Panie mają w kraju sporą konkurencję w postaci wyników osiąganych przez męską reprezentację. Polacy są aktualnie m.in. mistrzami Europy (2023), a w ubiegłym roku (2024) dołożyli długo wyczekiwany medal olimpijski, o srebrnym kolorze.

Kobieca drużyna wydaje się jednak stawiać kolejne, odważne kroki, rozpychając się w światowej czołówce. Mogą o tym świadczyć m.in. wspomniane rozgrywki Ligi Narodów, gdzie Polki regularnie meldują się na podium, spoglądając na końcową klasyfikację. Nie jest wykluczone, że podobnie będzie również w edycji 2025. Polki rozpoczęły bowiem świetnie i będąc już za półmetkiem grania, znajdują się na pozycji wiceliderek tabeli. Polska ustępuje jedynie Italii. Włoszki, aktualne mistrzynie olimpijskie (2024), wydają się być obecnie najlepszą drużyną na świecie. Co nie znaczy, że Polska może nie spróbować pokonać i tę przeszkodę.

Najlepszym przykładem jest turniej w Belgradzie. Polki na trudnym terenie potrafiły wygrać wszystkie cztery mecze. W pokonanym polu zostawiając m.in. wicemistrzynie olimpijskie Amerykanki (3:1), czy mistrzynie świata i gospodynie turnieju Serbki (3:1). Jasne, rywalki grają w odmłodzonych składach, ale w polskim zespole również jest kilka nowych twarzy, odgrywających coraz poważniejsze role. Może akurat zdobywająca 20 punktów przeciwko Serbii środkowa Aleksandra Gryka, to nie jest już debiutantka, ale spoglądając np. w stronę przyjmujących, Paulina Damaske czy Julita Piasecka – z pewnością zaczynają swoje poważne granie w reprezentacji seniorek.

Jak zatem widać, trener Lavarini również szuka nowych rozwiązań na kolejne lata. Tym bardziej cieszy to, że polska drużyna jest tak wysoko, mając za plecami m.in. kadry Brazylii, Turcji czy Chin. Do takiego stanu rzeczy można się, nie ma co bać się tej świadomości, powoli przyzwyczajać. Polska ma bowiem kim straszyć, będąc pod względem sportowym jedną z najciekawszych mieszanek w światowej stawce.

Liga Narodów: Kiedy i z kim polskie siatkarki zagrają kolejne mecze?

Za polskimi zawodniczkami już dwa z trzech turniejów interkontynentalnych w tegorocznej edycji VNL. Teraz Polki czeka chwila przerwy i powrót do grania już w lipcu. Tym razem drużyna trenera Stefano Lavariniego zmieni kontynent, a turniej Ligi Narodów będzie rozgrywany w Japonii, konkretnie w mieście Chiba.

Polki rozpoczną granie 9 lipca (środa) meczem z Koreankami (g. 8:30), następnie przeciwniczkami będą Brazylijki (12:20) w piątek (11.07). Dzień później, czyli w sobotę (12.07) mecz z gospodyniami, Japonkami (12:20). I na zakończenie tej części rozgrywek mecz z Bułgarkami, w niedzielę (13.07) o godzinie 7:30.

Od 23 lipca ruszy za to turniej finałowy VNL 2025 siatkarek, który będzie odbywał się w łódzkiej Atlas Arenie. Polki mają zagwarantowane miejsce w ćwierćfinale imprezy.

