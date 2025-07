Wielki powrót mistrza świata do PlusLigi! To autor sukcesu reprezentacji Polski

Nie ma co ukrywać, to naprawdę hitowy ruch na siatkarskim rynku. Bogdanka LUK Lublin najpierw oficjalnie rozstała się ze swoim dotychczasowym trenerem Massimo Bottim, który wybrał ofertę Asseco Resovii Rzeszów. Lubelski klub nie zamierzał jednak nie postawić na kolejną, mocną postać w roli szkoleniowca. Wybór padł na mistrza świata z reprezentacją Polski z 2014 roku, legendę światowej siatkówki.

PlusLiga: Stephane Antiga w Bogdance LUK Lublin. To prawdziwy hit!

Stephane Antiga oficjalnie wraca do pracy w męskiej siatkówce. Francuz po raz ostatni prowadził drużynę mężczyzn w sezonie 2018/19. Wówczas Antiga doprowadził Onico Warszawa (dzisiejszy PGE Projekt) do wicemistrzostwa Polski. Teraz próg wejścia jest jeszcze większy, bo Francuz przejął złotych medalistów – Bogdankę LUK Lublin.

Co jak co, ale walka o najwyższą stawkę, jest wręcz wpisana w siatkarskie DNA Antigi. Najbardziej znaną historią z jego CV już w roli trenera – pamiętając o tym, jak świetnym zawodnikiem był w przeszłości – jest pierwsza praca, jakiej się podjął. Antiga otrzymał bowiem ze strony Polskiego Związku Piłki Siatkowej mnóstwo zaufania, kiedy tuż po zakończeniu kariery zawodniczej, stał się selekcjonerem Polaków.

Antiga stworzył złoty duet razem ze swoim asystentem, o którym nie można zapominać. Philippe Blain służył ogromem doświadczenia dla początkującego rodaka. Razem francuski duet doprowadził jednak do mistrzostwa świata kadrę Polski, po 40 latach od sukcesu osiągniętego przez słynny zespół trenera Huberta Jerzego Wagnera. MVP tamtego turnieju wybrano wówczas Mariusza Wlazłego, z którym Antiga potrafił dojść do porozumienia i namówić do udziału w MŚ 2014 organizowanych w Polsce.

Z reprezentacją Polski francuski szkoleniowiec zdobył jeszcze brąz Pucharu Świata (2015), poprowadził też kadrę w turnieju olimpijskim (Rio de Janeiro 2016). Antiga prowadził też jako selekcjoner Kanadyjczyków. Następnie zaczął pracę w Rzeszowie, już z kobietami, prowadząc tamtejszy KS DevelopRes.

Po pięciu wicemistrzostwach Polski w żeńskim wydaniu, dwóch Superpucharach, krótkim epizodzie w lidze włoskiej w Savino Del Bene Scandicci, Antiga wrócił ponownie do DevelopResu i sięgnął po tytuł w sezonie 2024/25. Można zatem śmiało stwierdzić, że Francuz przenosi się z jednego mistrzowskiego do… drugiego mistrzowskiego teamu.

Mający 49 lat Francuz z pewnością staje przed dużym wyzwaniem. Apetyty rozbudzone przez Wilfredo Leona i spółkę w Lublinie, z pewnością są ogromne.

