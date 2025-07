Sport narodowy w Polsce? Wyniki sondażu nie pozostawiają wątpliwości!

Gorąca atmosfera wokół reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn sprawiła, że po raz kolejny sport znalazł się w centrum krajowej uwagi. Dokładając do tego inne, istotne wydarzenia – już głównie w kontekście czysto sportowym (wyniki, sukcesy, porażki) – padło pytanie, które na zlecenie redakcji „Wprost” w specjalnym badaniu, postawiła agencja SW Research.

Jak brzmiało? Było bardziej złożone, w odniesieniu do trwającego ponad dwie dekady okresu. Mianowicie zapytaliśmy:

W obliczu rezultatów osiąganych przez Polki i Polaków w XXI wieku, który sport powinien być uważany w kraju za sport narodowy? – zapytaliśmy w sondażu Polki i Polaków.

Jakie są efekty? Wydaje się, że dla niektórych, zagorzałych fanów piłki nożnej, mogą być mocno zaskakujące.

Siatkówka sportem narodowym w Polsce! Sondaż nie pozostawia wątpliwości

Spoglądając na globalny charakter piłki nożnej, wydaje się, że z tym sportem po prostu nie można konkurować. To wydaje się sprawa oczywista. Co innego jednak to kwestie dotyczące samej radości z sukcesów, które w ostatnich latach przynoszą drużyny narodowe. Tutaj kadra Polski w siatkówce – czy to żeńska, czy przede wszystkim męska – dostarcza regularnie sporych powodów do dumy. Na czele z tym ostatnim sukcesem, czyli wicemistrzostwem olimpijskim.

Nie sposób też nie wspomnieć np. o dwóch złotych medalach MŚ (2014 i 2018), takiej samej liczbie złotych krążków u panów na ME (2009 i 2023) oraz pań, także w czempionacie Starego Kontynentu (2003 i 2005).

Co ciekawe, na podium obok liderującej siatkówki (46,9 proc.) i piłki nożnej (trzeciej w hierarchii, 13,5 proc.) pozycję wicelidera dzierżą... niezdecydowani, niemający jednoznacznego zdania (13,5 proc.) w odpowiedzi na zadane pytanie. Gdyby tę grupę wyłączyć, na podium wśród zdeklarowanych sportów znalazłaby się lekkoatletyka (8,9 proc.).