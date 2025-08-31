Przepychanka na siatce polskich siatkarzy. Rozczarowanie w Krakowie

Argentyńczycy zostali dosyć niespodziewanymi triumfatorami turnieju w Krakowie. W Tauron Arenie drużyna prowadzona przez Marcelo Mendeza, świetnie znanego w Polsce, byłego trenera JSW Jastrzębskiego Węgla, wygrała wszystkie mecze. W piątek 3:0 z Brazylią, w sobotę 3:0 z Serbią, a w niedzielę 3:1 z reprezentacją Polski.

Memoriał Wagnera: Argentyna triumfowała w Krakowie. Ciężkie nogi Polaków

Na ostatni mecz turnieju trener Grbić posłał do boju najlepsze, co wydawało się, że tego dnia ma. Tomasz Fornal (obchodzący tego dnia 28. urodziny, człowiek z Krakowa) i Wilfredo Leon w roli przyjmujących. Bartosz Kurek na ataku. Duet środkowych, czyli Jakub Kochanowski i Norbert Huber. Na rozegraniu Marcin Komenda i do tego libero Jakub Popiwczak.

Po drugiej stronie siatki był jednak zespół, który wydaje się być kilkanaście dni przed mistrzostwami świata... już w formie turniejowej. Argentyńczycy rzeczywiście pokazali, że najbardziej zasłużyli na sukces w tegorocznym memoriale.

Warto zauważyć, że po memoriale Wagnera, a jeszcze przed MŚ Polska rozegra jeszcze jeden mecz towarzyski – 4 września w łódzkiej Atlas Arenie – kiedy przeciwnikiem Polaków będzie reprezentacja Brazylii.

Skład reprezentacji siatkarzy na MŚ 2025

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej.



Atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak.



Przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk.



Środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak.



Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak. Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny.

Polscy siatkarze na nadchodzących MŚ zagrają w grupie B. Przeciwnikami Polaków będą kadry Rumunii (13 września), Kataru (15 września) oraz Holandii (17 września). Warto przypomnieć, że turnieje rangi MŚ w XXI wieku są dla polskich siatkarzy szczególnie udane. Polska zdobyła bowiem dwa srebra (2006 i 2022) oraz dwa złote medal (2014 i 2018). Podczas turnieju na Filipinach polski zespół będzie zaliczany do grona kandydatów do końcowego triumfu. Tym bardziej po niedawnym złocie VNL 2025.

