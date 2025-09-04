Wilfredo Leon nowym kapitanem reprezentacji Polski! Zaskakująca sytuacja

Gwoli wyjaśnienia, rzeczona „belka” pod numerem siatkarza, symbolizuje funkcję kapitana drużyny. W zespole prowadzonym przez trenera Nikolę Grbicia tę funkcję spełnia Bartosz Kurek. Grający z numerem 6 na koszulce, doświadczony atakujący pojawił się na boisku, obok m.in. rzeczonego Wilfredo Leona.

Problem jednak w tym, że popełniono błąd w nadruku strojów, w których polski zespół wystąpił w łódzkiej Atlas Arenie. Z tego też względu wizualnie kapitańskie obowiązki pełniła zatem niekadrowa „szóstka”, a „dziewiątka”, czyli właśnie Leon.

Czwartkowy mecz z Brazylią to dla wicemistrzów olimpijskich ostatni sprawdzian przed wylotem na mistrzostwa świata. Polacy będą rywalizować o miano najlepszej reprezentacji na świecie w turnieju na dalekich Filipinach.

MŚ 2025 siatkarzy: Gdzie i kiedy oglądać mecze reprezentacji Polski?

Polscy siatkarze na nadchodzących MŚ zagrają w grupie B. Przeciwnikami Polaków będą kadry Rumunii (13 września), Kataru (15 września) oraz Holandii (17 września).

Skład reprezentacji siatkarzy na MŚ 2025

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej.



Marcin Komenda, Jan Firlej. Atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak.



Bartosz Kurek, Kewin Sasak. Przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk.



Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk. Środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak.



Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak. Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny.

Warto przypomnieć, że turnieje rangi MŚ w XXI wieku są dla polskich siatkarzy szczególnie udane. Polska zdobyła bowiem dwa srebra (2006 i 2022) oraz dwa złote medal (2014 i 2018). Podczas turnieju na Filipinach polski zespół będzie zaliczany do grona kandydatów do końcowego triumfu.

Tym bardziej po niedawnym złocie VNL 2025. Drugim w historii Ligi Narodów, wcześniej Polacy wygrywali w 2023 roku. Plus należy pamiętać jeszcze o „poprzedniczce” VNL, czyli Lidze Narodów, w której Polska wygrała w edycji 2012.

