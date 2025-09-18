Ogromna sensacja z tragedią w tle. Śmierć w trakcie turnieju MŚ

Turniej MŚ siatkarzy rozgrywany na Filipinach jest jednym z najbardziej szalonych w historii. W środę (tj. 17 września) informowaliśmy o tym, że z rozgrywkami pożegnała się drużyna prowadzona przez trenera Michała Winiarskiego – czyli nasi zachodni sąsiedzi – Niemcy. Jak się okazało, obok Japończyków, to był dopiero sensacyjnych doniesień z turnieju.

MŚ siatkarzy: Brazylia i Francja poza turniejem. Tragedia w życiu Bernardo Rezende

Mocno skomplikowała sobie sytuację, jak się początkowo wydawało, Brazylia. Drużyna prowadzona przez trenera Bernardo Rezende przegrała bowiem niespodziewanie 0:3 z Serbią. Serbowie dzięki temu wywalczyli awans do 1/8 finału, uchylając też drzwi Czechom. Ci musieli się jednak rozprawić z Chinami, osiągając rezultat 3:0. I nasi południowi sąsiedzi tego dokonali, eliminując tym samym wielką Brazylię z rozgrywek. Wielką, bo niezależnie od problemów personalnych, nadal mowa o naprawdę dużym graczu na świecie.

W tle rozegrała się osobista tragedia trenera Rezende. Światowa legenda, to nie ulega wątpliwości, otrzymała ogromny cios przed rozpoczęciem meczu z Serbami. Jak poinformowały brazylijskie media, Rezende otrzymał bowiem informację o śmierci swojej matki, mającej 91 lat. Świat błyskawicznie obiegły obrazki zdruzgotanego selekcjonera Brazylijczyków. Można jedynie złożyć wyrazy współczucia legendzie, trudno bowiem nawet wyobrażać sobie, w jakiej sytuacji znalazł się Rezende w trakcie MŚ.

twitter

Czesi wykorzystali swoją szansę, podobnie zresztą, jak reprezentacja Finlandii. Finowie, ogrywając 3:2 Francuzów przed kilkoma dniami, musieli wygrać z Koreą, żeby ostatecznie zapewnić sobie awans z grupy. I tak się stało. Finlandia wygrała 3:1. Trójkolorowi stanęli zatem pod ścianą, mecz o awans rozegrał się z Argentyną.

Efekt? Argentyna prowadziła już 2:0 w setach, żeby dać się złapać Francji na 2:2 i rozstrzygającego tie-breaka. W nim ponownie to Argentyńczycy okazali się być minimalnie, ale jednak lepsi. Tym samym dwukrotni mistrzowie olimpijscy (2021 i 2024) po fazie grupowej jadą do domu już po fazie grupowej. To największa sensacja na MŚ 2025, to nie ulega wątpliwości.

twitter

Warto dodać, że w obliczu tych niespodzianek, z bardzo dobrej strony pokazali się polscy siatkarze. Wicemistrzowie świata wygrali wszystkie trzy mecze grupowe. Polacy ograli po 3:0 Rumunię oraz Katar, a na koniec rozprawili się również – choć 3:1 – z Holendrami.

Gdzie i kiedy oglądać kolejny mecz reprezentacji Polski siatkarzy?

Wicemistrzowie świata mecz 1/8 finału rozegrają już w najbliższą sobotę (tj. 20 września). Przeciwnikiem Polaków na tym etapie będzie Kanada. Mecz z Kanadyjczykami zaplanowano na godzinę 14:00.

Transmisja spotkania na antenie otwartego Polsatu oraz antenach Polsatu Sport i Polsatu Sport Extra. Dodatkowo internetowo warto skorzystać z platformy Polsat Box Go.

Czytaj też:

Michał Winiarski wyrzucony z turnieju! Koszmar Niemców stał się faktemCzytaj też:

Natalia Bukowiecka zrobiła wszystko! Polka poprawiła rekord w finale