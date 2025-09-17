Michał Winiarski wyrzucony z turnieju! Koszmar Niemców stał się faktem

Po dwóch kolejkach MŚ na Filipinach stało się jasne, że jedna z dwóch mocnych reprezentacji europejskich – Słowenia lub Niemcy – nie zagra w fazie pucharowej. Bezpośrednie starcie obu drużyn zamykało środową serię gier turnieju.

Na czele naszych zachodnich sąsiadów stoi trener Michał Winiarski. W przeszłości świetny siatkarz (m.in. mistrz świata 2014), a obecnie trener Aluronu CMC Warty Zawiercie.

MŚ: Michał Winiarski wyeliminowany! Niemcy przegrali mecz o wszystko

Niemcy podczas MŚ 2025 nie prezentowali wystarczająco solidnej formy, z której byli znani w poprzednich sezonach reprezentacyjnych. Drużyna Winiarskiego swój najlepszym mecz, paradoksalnie, zagrała właśnie przeciwko Słowenii. Po drugiej stronie siatki stanął jednak zespół, który jest bardzo doświadczony i nawet mając spore kadrowe problemy, był w stanie w kluczowych momentach przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Niemiecki zespół może żałować niewykorzystanych szans, zwłaszcza w trzecim secie przy stanie 1:1 w meczu. W grze na przewagi więcej zimnej krwi zachowali Słoweńcy, wygrywając ostatecznie tę odsłonę 29:31. Swojego dnia nie miał Georg Grozer. Kapitan Niemców najbardziej rozczarował, kończąc spotkanie w kwadracie dla rezerwowych, z zaledwie ośmioma punktami na koncie. Tak nie da się skutecznie rywalizować o miejsce w 1/8 finału mistrzostw świata.

Słowenia może za to odetchnąć. Po porażce z Bułgarią (2:3) słoweńska drużyna raz jeszcze udowodniła, że potrafi zewrzeć szyki w kluczowych momentach turniejów. W 1/8 finału Słowenia zmierzy się z USA. I trzeba przyznać, że wcale nie jest powiedziane, że to Amerykanie są stuprocentowymi faworytami tej rywalizacji.

Gdzie i kiedy oglądać kolejny mecz reprezentacji Polski siatkarzy?

Wicemistrzowie świata mecz 1/8 finału rozegrają już w najbliższą sobotę (tj. 20 września). Przeciwnikiem Polaków na tym etapie będzie Kanada. Mecz z Kanadyjczykami zaplanowano na godzinę 14:00.

Transmisja spotkania na antenie otwartego Polsatu oraz antenach Polsatu Sport i Polsatu Sport Extra. Dodatkowo internetowo warto skorzystać z platformy Polsat Box Go.

