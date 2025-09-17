Nikola Grbić o formie reprezentacji Polski na MŚ. Trener wskazał coś ważnego

Nie ulega wątpliwości, że Nikola Grbić jest wyjątkowym selekcjonerem w historii polskiej siatkówki. Odkąd Serb zaczął pracę z Polakami, tj. od 2022 roku, z każdej poważnej imprezy siatkarze przywożą medal. Łącznie z przełamaniem wieloletniej „klątwy ćwierćfinału” w turnieju olimpijskim, z którego Polacy wrócili jako wicemistrzowie.

MŚ 2025: Nikola Grbić podsumował fazę grupową w wykonaniu Polaków

Najważniejszą imprezą sezonu reprezentacyjnego A.D. 2025 są mistrzostwa świata. Selekcjoner Polaków po środowym spotkaniu z Holandią (3:1), podsumował to, jak prezentował się jego zespół.

Trzeba przyznać, że Serb zrobił to w swoim stylu. Z pokorą i przekonaniem, że jest jeszcze kilka elementów, które z pewnością mogą wyglądać lepiej w wykonaniu Polaków. Dodatkowo traktując mecz z Holandią, jako idealny scenariusz na ten moment imprezy. Fakt faktem, dobrze, że tak trudną przeprawę Polacy zaliczyli jeszcze na etapie fazy grupowej, dodatkowo, będąc już wcześniej pewnymi awansu do 1/8 finału MŚ.

– Teraz przyjdzie czas na obejrzenie tego, co robiliśmy, które rzeczy są dobre, a które możemy robić lepiej. To nie są duże rzeczy, ale w kilku na pewno możemy być lepsi. Możemy być bardziej precyzyjni na bloku, to samo dotyczy wystawy wysokich piłek. Też blok i obrona to element, w którym musimy pracować lepiej. Myślę, że kiedy zagrywamy dobrze, nie korzystamy z tych okazji, które dzięki temu otrzymujemy. Dlatego w tym sensie możemy być jeszcze bardziej efektywni. Bardzo podobało mi się, że zaliczyliśmy ten trudny mecz z Holandią. Nie jestem nerwowy z tego powodu, że wynik był bliski. Bo oni grali naprawdę bardzo dobrze. Dużo lepiej niż miało to miejsce w Lidze Narodów. Zagrywali naprawdę mocno. Myślę, że w pierwszym secie Holandia zagrała perfekcyjną partię. My nie graliśmy źle, graliśmy okej. Ale oni grali po prostu lepiej. I dlatego myślę, że to doświadczenie, jakie mieliśmy w tym meczu, z tego będziemy korzystać w kolejnych spotkaniach. Nie tylko z Kanadą, ale z później z Turcją, czy mam nadzieję, również na etapie półfinału turnieju – ocenił tuż po meczu Polska – Holandia trener Grbić, w rozmowie z rzecznikiem reprezentacji Mariuszem Szyszko.

Gdzie i kiedy oglądać kolejny mecz reprezentacji Polski siatkarzy?

Wicemistrzowie świata mecz 1/8 finału rozegrają już w najbliższą sobotę (tj. 20 września). Przeciwnikiem Polaków na tym etapie będzie Kanada. Mecz z Kanadyjczykami zaplanowano na godzinę 14:00.

Transmisja spotkania na antenie otwartego Polsatu oraz antenach Polsatu Sport i Polsatu Sport Extra. Dodatkowo internetowo warto skorzystać z platformy Polsat Box Go.

