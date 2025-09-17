Robert Lewandowski „synonimem Ligi Mistrzów”. Polak na ustach całego świata

Choć wydawało się, że początek sezonu 2025/26 może być dla polskiego napastnika obciążony problemami zdrowotnymi, Robert Lewandowski stosunkowo szybko uporał się z problemami. Pokazał to choćby poprzez mecze w reprezentacji Polski, zaliczając gola i asystę w starciu z Finlandią (3:1), a następnie poprawiając dubletem dla FC Barcelony w ligowym spotkaniu z Valencią (6:0).

Liga Mistrzów: Robert Lewandowski „synonimem”. Polak wielką gwiazdą!

Szczególnymi rozgrywkami dla „Lewego” jest Liga Mistrzów. Pierwsze starcie Barcy w Champions League już w najbliższy czwartek (tj. 18 września). Mistrzowie Hiszpanii na wyjeździe zagrają z angielskim Newcastle.

Dziennikarze katalońskiego „Sportu” umieścili Lewandowskiego na okładce środowego wydania. Jak zauważają, Polak jest wręcz „synonimem Ligi Mistrzów”. Zarówno Lewandowski, jak i Ronald Araujo mają dostać szansę występu od pierwszej minuty na angielskim terenie w najbliższy czwartek.

twitter

– Robert Lewandowski to synonim Ligi Mistrzów. Nie bez powodu „kiler” z Warszawy rozegrał już 133 mecze w najbardziej prestiżowych rozgrywkach europejskich, a w czwartek rozpocznie swoją piętnastą z rzędu kampanię w pogoni za tym trofeum. Raz wzniósł je z Bayernem Monachium i marzy o powtórce z Barceloną, ponownie pod wodzą Hansiego Flicka. W poprzednim sezonie Barca była blisko, odpadając dopiero w pasjonującej półfinałowej rywalizacji z Interem Mediolan – napisano w „Sporcie”.

„Sports Illustrated” wskazuje na to, że Lewandowski jest aktualnie daleko przed resztą obecnie grających pod względem dorobku strzeleckiego.

twitter

Lewandowski zdobył w 133 meczach aż 105 goli w Lidze Mistrzów. Mający 37 lat „Lewy” jest trzeci na liście wszech czasów tych prestiżowych rozgrywek, ustępując jedynie legendarnej dwójce: Lionel Messi (129 goli) oraz Cristiano Ronaldo (140).

Mecz Newcastle United – FC Barcelona w najbliższy czwartek o godzinie 21:00. Transmisję przeprowadzi Canal+ Extra 1 oraz internetowo platforma Canal+ Online.

Czytaj też:

Alarmujące wieści dla reprezentacji Polski! Duża niepewność na FilipinachCzytaj też:

Aryna Sabalenka powiedziała „dość”. To kluczowe wieści dla Igi Świątek