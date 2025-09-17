Alarmujące wieści dla reprezentacji Polski! Duża niepewność na Filipinach

Mecz rozegrany w środowy poranek, polskiego czasu, był o tyle istotny, że z jednym z zespołów polscy siatkarze zmierzą się na etapie 1/8 finału. Ze względu na to, że Turcja odniosła zwycięstwo w trzech setach, z których tylko ostatnia partia (27:25) przyniosła spodziewane emocje, to Turcy zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie. Kanada do fazy pucharowej przystąpi z perspektywy drugiej pozycji.

MŚ: Alarmujące wieści dla reprezentacji Polski. Ten turniej jest szalony!

Jeśli zatem Polska sięgnie w środę po trzecie grupowe zwycięstwo, to Kanada będzie przeciwnikiem Polaków w 1/8 finału. W przypadku porażki Polska zmierzy się z Turcją.

Alarmujące może być jednak to, co dzieje się na przestrzeni całego turnieju MŚ. Turniej na Filipinach obfituje bowiem w wielkie niespodzianki. Już pierwsze mecze pokazały, że może dojść do sporego przewrotu już na etapie fazy grupowej. Poczuli to na własnej skórze choćby Japończycy, którzy po porażkach z Turcją i Kanadą – w obu przypadkach po 0:3 – odpadli z hukiem z walki o wyjście z grupy.

W ostatni wtorek swoich pogromców znaleźli za to Włosi i Francuzi. Mistrzowie świata przegrali 2:3 z Belgami, natomiast mistrzowie olimpijscy zanotowali porażkę z Finlandią, również po tie-breaku. To pokazuje, że podczas MŚ 2025 żaden z faworytów nie może być pewny swego i każdy sukces trzeba sobie mocno wywalczyć na boisku. Niby jest to oczywista kwestia, ale tak czy owak, Polacy w porównaniu z pozostałymi faworytami, wydają się prezentować równą, solidną formę. Co jest dobrym prognostykiem na przyszłość, tą najbliższą i nieco dalszą, związaną już z fazą pucharową MŚ.

Gdzie i kiedy oglądać kolejny mecz reprezentacji Polski siatkarzy?

Polakom do zamknięcia grupowego grania pozostał jeszcze jeden mecz. W najbliższą środę (tj. 17 września) Polska zagra z Holandią. Czyli przeciwnikiem, który w dotychczasowych dwóch meczach również zanotował komplet punktów. Holendrzy pokonali 3:1 Katar oraz 3:0 Rumunię.

Mecz o 1. miejsce w grupie B rozpocznie się o 12:00 polskiego czasu. Transmisja na otwartym Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz za pośrednictwem m.in. internetowej platformy Polsat Box Go.

