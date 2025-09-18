Ważne decyzje ws. mistrzostw świata siatkarzy. Wiadomo, kiedy zagrają Polacy

Przypomnijmy, że Polacy na filipińskiej imprezie bronią wicemistrzostwa świata zdobytego przed trzema laty. Wówczas, w katowickim Spodku, polska drużyna – już pod ręką trenera Nikoli Grbicia – przegrała 1:3 z Włochami. Srogi rewanż przyszedł jednak już rok później, kiedy to Polacy wygrali w Rzymie z Italią 3:0 w starciu, którego stawką było sięgnięcie po tytuł mistrzów Europy.

MŚ siatkarzy: Kiedy kolejny mecz reprezentacji Polski? Oto dokładny terminarz

Polacy i Włosi spotkali się w kolejnym finale stosunkowo niedawno, bo w bieżącym sezonie reprezentacyjnym. Tym razem miejscem zmagań były Chiny, a finałowa stawka dotyczyła triumfu w rozgrywkach Ligi Narodów. Polska ponownie triumfowała, dodatkowo w imponującym stylu 3:0, czym zapewne zapisała się wyjątkowo mocno w pamięci włoskim przeciwnikom. Kto wie, może czas na rewanż przyjdzie już na MŚ 2025.

Do tego starcia – mistrzów Europy z mistrzami świata – może dojść już w półfinale. Zanim jednak półfinałowe granie, w sobotę rozpocznie się faza pucharowa, a w niej pierwsze mecze 1/8 finału. Polacy wyjdą na boisko, jako drudzy w kolejności.

Mecz Polska – Kanada o godzinie 14:00 polskiego czasu, w sobotę, tj. 20 września. Wcześniej starcie Turcja – Holandia (g. 9:30), które da odpowiedź, z kim przyjdzie mierzyć się Polakom lub Kanadyjczykom w ćwierćfinale imprezy.

Warto dodać, że Polska z kompletem zwycięstw awansowała ze swojej grupy. Polacy pokonali 3:0 Rumunię, 3:0 Katar i 3:1 Holandię.

MŚ 2025 przynoszą za to gigantyczne wręcz niespodzianki. Z najważniejszą imprezą sezonu pożegnali się już m.in. mistrzowie olimpijscy Francuzi, zaliczani do grona faworytów Brazylijczycy, nieobliczalni Kubańczycy czy też solidni – choć nie podczas MŚ na Filipinach – reprezentanci Japonii.

Terminarz MŚ siatkarzy, mecze 1/8 finału (20-23 września)

Sobota (20.09)

Turcja – Holandia (g. 9:30)



Polska – Kanada (14:00)

Niedziela (21.09)

Argentyna – Włochy (9:30)



Belgia – Finlandia (14:00)

Poniedziałek (22.09)

Bułgaria – Portugalia (9:30)



USA – Słowenia (14:00)

Wtorek (23.09)

Tunezja – Czechy (9:30)



Serbia – Iran (14:00)

Mecze reprezentacji Polski pokazywane są na otwartej antenie Polsatu. Wszystkie mecze MŚ 2025 dostępne są na antenach Polsatu Sportu oraz Polsatu Sport Extra (bez reklam). Internetowo turniej można śledzić za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

