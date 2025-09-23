Piękny gest polskich siatkarzy. Pamiętali o potrzebujących dzieciach

Warto przypomnieć, że polski zespół kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa podczas imprezy na Filipinach. Polacy wygrali wszystkie trzy mecze w fazie grupowej, kolejno 3:0 z Rumunią, 3:0 z Katarem i 3:1 z Holandią. Do tego w minioną sobotę wicemistrzowie świata dołożyli sukcesem w postaci ogrania 3:1 Kanady w 1/8 finału MŚ 2025.

Piękny gest reprezentacji Polski. Pojawiły się wymowne złote wstążki

Pozasportowo nie jest tajemnicą, że reprezentanci Polski angażują się w różne akcje, również te o charytatywnym charakterze. Szczególna nić istnieje pomiędzy siatkarską drużyną narodową a fundacją Herosi. Fundacja ta opiekuje się dziećmi chorymi na nowotwór. Oprócz wsparcia w zbiórkach, czy wizytach samych siatkarzy bądź trenerów u podopiecznych fundacji, liczą się też wyjątkowe gesty, takie jak ten najnowszy, prosto z mistrzostw świata na Filipinach.

Podczas wtorkowego (tj. 23 września) treningu siatkarze oraz sztab szkoleniowy trenowali w strojach ze specjalnie przypiętymi, złotymi wstążeczkami. Wrzesień jest miesiącem podnoszenia świadomości o nowotworach dziecięcych. Kolor złoty przedstawia bowiem to, co w życiu najcenniejsze – zdrowie dzieci.

Trening, który był otwarty dla przedstawicieli mediów, obecnych na MŚ 2025, miał zatem szczególny wyraz. Raz jeszcze podkreślający, jak ważne jest, żeby wspierać takie wyjątkowe miejsca, jak wspomniana fundacja Herosi – dająca tak dużo dobrego dla potrzebujących dzieci. Nie tylko dzisiaj, we wrześniu, ale jak najbardziej regularnie.

Polska – Kanada. O której i gdzie oglądać ćwierćfinał MŚ siatkarzy?

Kiedy i gdzie oglądać ćwierćfinał polsko-turecki? Ten mecz już w najbliższą środę (tj. 24 września). Ćwierćfinał MŚ 2025 Polska – Turcja rozpocznie się o godzinie 14:00 polskiego czasu.|

Mecze MŚ są pokazywane na antenach Polsatu Sport i Polsatu Sport Extra. Spotkania z udziałem reprezentacji Polski dodatkowo dostępne są na otwartej antenie Polsatu. Internetowo transmisje są dostępne za pośrednictwem m.in. Polsatu Box Go.

Czytaj też:

Nikola Grbić z jednoznacznym apelem. „Będą chcieli zrobić wszystko”Czytaj też:

Kapitan Turcji przed meczem z Polską. „Nie mogę powiedzieć nic złego o Polakach”