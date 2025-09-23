Kapitan Turcji przed meczem z Polską. „Nie mogę powiedzieć nic złego o Polakach”

Polski zespół kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa podczas imprezy na Filipinach. Polacy wygrali wszystkie trzy mecze w fazie grupowej, kolejno 3:0 z Rumunią, 3:0 z Katarem i 3:1 z Holandią. Do tego w minioną sobotę wicemistrzowie świata dołożyli sukcesem w postaci ogrania 3:1 Kanady w 1/8 finału MŚ 2025.

MŚ: Mecz Polska – Turcja będzie szczególny dla Murata Yenipazara

Kolejnym wyzwaniem na horyzoncie Polaków będzie reprezentacja Turcji. Co ciekawe, Turcy mogą pochwalić się takim samym bilansem zwycięstw, jak drużyna trenera Nikoli Grbicia. Turcja w rozgrywkach grupowych MŚ 2025 ograła kolejno: Japonię 3:0, Libię 3:1, Kanadę 3:0, a następnie w 1/8 finału Holandię 3:1.

Co ciekawe, kapitan ćwierćfinałowych rywali, Murat Yenipazar, jest mocno związany z Polską. Rozgrywający prywatnie ma bowiem żonę Polkę. Dodatkowo siatkarz w sezonie 2022/23 występował w PlusLidze, broniąc barw Barkomu Każany Lwów.

– Moja żona jest Polką i zawsze powtarzam, że mam serce w połowie polskie. Mam jednak nadzieję, że Maja w ćwierćfinale będzie w stu procentach za Turcją […] Zawsze bardzo się emocjonuję, kiedy ktoś pyta mnie o Polskę. Kocham wasz kraj i ludzi. Są bardzo inteligentni, wyedukowani, podziwiam, jak radzą sobie w trudnych momentach. To silny naród. Nie mogę powiedzieć nic złego o Polakach – przyznał Yenipazar w rozmowie z Arkadiuszem Dudziakiem z WP/SportoweFakty.

Warto dodać, że dla Turków to pierwszy awans do najlepszej ósemki MŚ w swojej historii startów.

Kiedy i gdzie oglądać ćwierćfinał Polska – Turcja? Ten mecz już w najbliższą środę (tj. 24 września). Ćwierćfinał MŚ 2025 Polska – Turcja rozpocznie się o godzinie 14:00 polskiego czasu.

Mecze MŚ są pokazywane na antenach Polsatu Sport i Polsatu Sport Extra. Spotkania z udziałem reprezentacji Polski dodatkowo dostępne są na otwartej antenie Polsatu. Internetowo transmisje są dostępne za pośrednictwem m.in. Polsatu Box Go.

Imponujący bilans reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ. Worek medali!

W klasyfikacji medalowej wszech czasów, spoglądając na mistrzostwa świata, polscy siatkarze zajmują czwarte miejsce. Polska sięgnęła po trzy złote medale (1974, 2014, 2018) i dwa srebrne krążki (2006, 2022).

Jak widać, poza pamiętnym sukcesem drużyny Huberta Wagnera – późniejszych mistrzów olimpijskich (1976) – na podium w imprezach rangi MŚ stawali w XXI wieku. Ostatnie lata są wyjątkowo udane, od 2014 roku nie zdarzyło się, żeby Polaków zabrakło w finale imprezy. Dodatkowo warto zauważyć, że odkąd zespół trenuje pod batutą Nikoli Grbicia, Polacy z najważniejszych wydarzeń za każdym razem wracają z medalem. Ostatni przykład? Złota Liga Narodów 2025, gdzie w turnieju finałowym w Chinach polscy siatkarze nie przegrali ani jednego seta w żadnym z trzech spotkań.

Dodatkowo warto pamiętać, że w przypadku reprezentacji Polski siatkarzy, mowa o: liderach rankingu światowego FIVB, aktualnych mistrzach Europy (2023), wicemistrzach świata (2022) i wicemistrzach olimpijskich (2024). To naprawdę wyjątkowe czasy dla męskiej siatkówki w Polsce. A co również godne podkreślenia, całościowo zaczęło się od… mistrzostw świata w 2006 roku. Wówczas to zespół prowadzony przez Raula Lozano postanowił przypomnieć się światu, wdrapując się na podium imprezy z najwyższej reprezentacyjnej półki. Był to pierwszy medal MŚ od czasów Wagnera.

