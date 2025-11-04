Tam odbędą się MŚ siatkarzy. Polscy kibice mogą być zaskoczeni wyborem

Mecze reprezentacji Polski w siatkówce, niezależnie od tego, czy grają panie, czy panowie, przyciągają w kraju na trybuny tysiące kibiców. Trudno się zatem dziwić, że Polski Związek Piłki Siatkowej miał w kim wybierać, jeśli mowa o lokalizacjach turnieju MŚ panów, którego w 2027 roku Polska będzie gospodarzem.

MŚ 2027 w siatkówce: Olsztyn wybrany przez PZPS. To spore zaskoczenie!

Hala widowiskowo-sportowa „Urania” ma swoje lata, długo czekała na odzyskanie blasku, ale w końcu się doczekała. Obiekt, który pierwszy raz w historii otwarto 1 września 1978 roku, po remoncie, ponownie mógł ugościć widzów po przecięciu „remontowej wstęgi” 15 grudnia 2023 roku.

Po przebudowie Urania może pomieścić 4046 osób. Czyli prawie dwa razy więcej niż wcześniej, przed gruntowną przebudową. Ten argument a dodatkowo fakt, że sam Olsztyn ma spore, siatkarskie tradycje, przekonał Polski Związek Piłki Siatkowej – do postawienia na Warmię i Mazury w kontekście MŚ 2027.

– Kiedyś mówiliśmy, że chcemy, by do Olsztyna wrócił sport na najwyższym poziomie. Dziś możemy z uśmiechem powiedzieć: udało się. W 2027 roku oczy całego siatkarskiego świata będą zwrócone właśnie tutaj. Dla Olsztyna to nie tylko sportowe święto, ale też ogromna wartość promocyjna. Setki dziennikarzy, tysiące kibiców, miliony widzów przed telewizorami – wszyscy zobaczą nowoczesne, tętniące życiem miasto, które potrafi zorganizować wydarzenie najwyższej klasy. To okazja, by pokazać światu, że Olsztyn to nie tylko jeziora i piękna przyroda, ale też pasja, energia i gościnność – przyznał zadowolony prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.

Głos po dosyć zaskakującym, mimo wszystko, wyborze, zabrał również szef siatkarskiej federacji. Warto dodać, że Olsztyn jest drugim miastem-gospodarzem, który przedstawiono w kontekście MŚ 2027. Kilkanaście dni wcześniej poinformowano, że impreza na pewno zagości również w Trójmieście, konkretnie w Ergo Arenie.

– Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że to właśnie Olsztyn będzie jednym z miast gospodarzy FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn. Jest to miasto pełne siatkarskich tradycji, które przez lata zapracowało sobie na to, by powierzyć mu organizację turnieju z najwyższej półki. Jestem przekonany, że Olsztyn potwierdzi swoją niesamowitą gościnność, a wyremontowana Urania wypełni się kibicami spragnionymi siatkówki na światowym poziomie! – dodał prezes PZPS Sebastian Świderski.

Podczas MŚ siatkarzy, czyli we wrześniu 2027, w Uranii zostaną rozegrane mecze dwóch turniejowych grup pierwszej fazy turnieju. Przez sześć dni kibice obejrzą aż dwanaście spotkań. Dodatkowo poinformowano, że najprawdopodobniej w latach 2026-27 w Olsztynie zostaną rozegrane dwa mecze towarzyskie reprezentacji Polski w siatkówce, jeden w wydaniu żeńskim, a drugi – z udziałem drużyny męskiej.

