Kamil Stoch bezradny po słabym występie. „Jestem bardzo skołowany”

Rywalizacja o zwycęstwo w Oberstdorfie odbyła się bez udziału Polaków. Konkurs inaugurujący 70. Turniej Czterech Skoczni wygrał Ryoyu Kobayashi, który wyprzedził Halvora Egnera Graneruda i Roberta Johanssona. Najlepszy z Biało-Czerwonych był Dawid Kubacki, którego sklasyfikowano dopiero na 28. miejscu.

Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch bezradny

Do drugiej serii nie awansowali Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Jakub Wolny i Kamil Stoch. Ostatni z wymienionych w rozmowie z Eurosportem nie krył rozczarowania swoim występem. – Nie mam pojęcia, co się dzieje. Coś się totalnie popsuło. Jestem bardzo skołowany, bo tak naprawdę nie wiem, gdzie leży problem – przyznał.

Trzykrotny mistrz olimpijski w wywiadzie dla Onetu przyznał z kolei, że w jego odczuciu nie spóźniał swoich skoków, ale brakowało mu płynności. – Nie wiem, gdzie leży problem. Im więcej myślę o skokach, tym bardziej się w tym wszystkim gubię. To wszystko, co mam do powiedzenia – stwierdził.

Skoki narciarskie 2021/22. Słabe występy Stocha w Oberstdorfie

Stoch już podczas treningów i kwalifikacji w Oberstdorfie spisywał się poniżej oczekiwań. Serie próbne kończył kolejno na 28. i 23. miejscu, a kwalifikacje na 37. lokacie.

Po tych skokach lider polskiej kadry miał świadomość, że jego szanse na triumf w Turnieju Czterech Skoczni nie są wielkie. – Nie robię sobie wielkiej nadziei. Jestem w dobrej dyspozycji, ale mam świadomość tego gdzie jest reszta świata, tak samo jak mam świadomość, że wiele może się zmienić. Pracuje sobie konsekwentnie i staram się codziennie – powiedział w rozmowie z Eurosportem.

Przypomnijmy, kolejny konkurs TCS zostanie przeprowadzony już 1 stycznia. Dzień wcześniej czekają nas kwalifikacje do zawodów.

Turniej Czterech Skoczni. Terminarz

Piątek, 31.12.2021, Garmisch-Partenkirchen

11:45 – Oficjalny trening

14:00 – Kwalifikacje

Sobota, 01.01.2022, Garmisch-Partenkirchen

12:30 – Seria próbna

14:00 – Pierwsza seria konkursowa (KO)

Poniedziałek, 03.01.2022, Innsbruck

11:15 – Oficjalny trening

13:30 – Kwalifikacje

Wtorek, 04.01.2022, Innsbruck

12:00 – Seria próbna

13:30 – Pierwsza seria konkursowa (KO)

Środa. 05.01.2022, Bischofshofen

13:00 – Odprawa techniczna

15:00 – Oficjalny trening

16:30 – Kwalifikacje

Czwartek, 06.01.2022, Bischofshofen

15:30 – Seria próbna

16:45 – Pierwsza seria konkursowa (KO)

