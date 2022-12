Jest decyzja Thomasa Thurnbichlera. Chodzi o Kamila Stocha

Sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich Kamil Stoch, póki co nie może zaliczyć do udanych. Podczas konkursu w Wiśle został zdyskwalifikowany, w Ruce miał problemy z techniką skoku, a w miniony piątek w Titisee-Neustadt nie zakwalifikował się do drugiej serii. Polak oddał skok w trudnych warunkach i uzyskał tylko 119.5 metra z podwyższonego rozbiegu, co dało mu 40. lokatę.

Konkurs w Titisee-Neustadt. Kamil Stoch: W ogóle nie idą mi tu skoki

W rozmowie na antenie Eurosportu trzykrotny mistrz olimpijski przyznał, że aktualnie ma problem z formą. – W ogóle nie idą mi tu skoki – stwierdził, dodając, że jest mu tego żal. Kamil Stoch zdradził, że od środka go wszystko „rozszarpuje”, ale jak dodał, z drugiej strony musi zachować spokój i cierpliwość. – Trzeba to jakoś wytrzymać – zapewnił.

Media: Kamil Stoch nie weźmie udziału w sobotnim mikście

Jak poinformował dziennikarz portalu skijumping.pl w sobotę Kamil Stoch będzie miał czas na poukładanie sobie wszystkiego w głowie i odpoczynek. Według informacji serwisu w sobotnim konkursie drużyn mieszanych (HS 142) wystąpią Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kinga Rajda i Nicole Konderla. Oznacza to, że w sobotnim mikście zabraknie m.in. Kamila Stocha.

Po ostatnich nie najlepszych wynikach Kamil Stoch będzie miał szansę do rehabilitacji już w niedzielę 11 grudnia, podczas gdy zawodnicy zmierzą się w kolejnym konkursie indywidualnym w Titisee-Neustadt.

Po Titisee-Neustadt następny konkurs Pucharu Świata odbędzie się w dniach 17-18 grudnia. Skoczkowie udadzą się do Szwajcarii, by oddawać swoje skoki w Engelbergu (HS140).

