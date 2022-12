Szlachetny gest polskiego skoczka. Zrobił to nie pierwszy raz

Paweł Wąsek swoimi dobrymi skokami w mistrzostwach Polski oraz Pucharze Świata zasłużył sobie na miejsce w sześcioosobowej kadrze na nadchodzący 71. Turniej Czterech Skoczni. Poza nim Thomas Thurnbichler powołał także: Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Kamila Stocha, Stefana Hulę i Jana Habdasa. Obecnie z 84. punktami Polak plasuje się na 25. pozycji w klasyfikacji generalnej PŚ. Jeszcze przed startem wspomnianego turnieju skoczek zdecydował się na wyjątkowy gest.

Paweł Wąsek ściął włosy, by wspomóc chorych na raka

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia Paweł Wąsek ściął włosy i przekazał je fundacji Rak'n'Roll, której głównym celem jest stworzenie nowej jakości w sposobie mówienia o raku w przestrzeni publicznej. Włosy, które oddają różne osoby, trafiają do fundacji, a następnie są przerabiane na peruki dla ludzi podczas leczenia onkologicznego.

– Paweł musiał przez długi czas unikać wizyt u fryzjera. A to dlatego, że aby oddać włosy do akcji „Daj Włos”, trzeba spełnić warunki. Włosy muszą mieć co najmniej 25 cm, a od przyszłego roku ten limit wzrośnie jeszcze o 10 cm. Nie mogą być farbowane ani rozjaśniane i muszą być suche, umyte bez odżywki i splecione w warkocze – napisał Mateusz Król z portalu sportswinter.pl.

Paweł Wąsek wspomaga chorych na raka

To już drugi raz, kiedy 23-latek zdecydował się na ten szlachetny gest. Po raz pierwszy zrobił to ponad dwa lata temu. Wrzucił wówczas do mediów społecznościowych zdjęcie, na którym miał bardzo krótkie włosy.

– Wiem, że dużo osób czekało na to aż obetnę włosy (i zdaję sobie sprawę, że te osoby liczyły na lepszy efekt, ale nie ważne). Zrobiłem to, żeby pomóc chorym na raka w walce z chorobą. Rak’n Roll czeka na każdego, kto chce oddać, a nie wyrzucać włosy. Wystarczy 25 cm. Więc jak ktoś by był chętny, to mogę wam dać namiary na tę miłą Panią, która was obetnie i wytłumaczy co jak zrobić – pisał wówczas na Instagramie Polak.

