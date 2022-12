Znany trener wskazał, kto wygra Turniej Czterech Skoczni. „Takie są fakty”

Turniej Czterech Skoczni zbliża się wielkimi krokami, więc zarówno kibice jak i eksperci prześcigają się w typowaniu tych osób, które mogą święcić wielkie triumfy podczas najbliższej edycji tych zawodów. Między 28 grudnia i 6 stycznia odbędzie się wiele konkursów, więc rywalizacja będzie intensywna, a zwycięzca będzie tylko jeden. Według Jakuba Kota jest jeden skoczek narciarski, który ma największe szanse na ostateczny triumf.

Skoki narciarskie – Jakub Kot: Dawid Kubacki faworytem w Turnieju Czterech Skoczni

Szkoleniowiec AZS-u Zakopane zapytany o to, jakie szanse daje Dawidowi Kubackiemu, stwierdził, iż wymienianie go jako wielkiego faworyta do zwycięstwa w całym TCS jest czymś zupełnie naturalnym i nie ma w sobie nic z „pompowania balonika”. – Takie są fakty. Dawid jest jednym z głównych kandydatów do triumfu – stwierdził w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Kot twierdzi, że o takim zjawisku można byłoby mówić jedynie, gdyby nagle ktoś stwierdził, że zbliżający się turniej wygra Kamil Stoch, choć od początku zimowego sezonu 2022/23 nie jest w dobrej formie. – W przypadku Dawida spawa wygląda zupełnie inaczej. Fakty są takie, że jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, wygrał cztery konkursy i sześć razy stał na podium – wyjaśnił trener.

Szkoleniowiec AZS-u Zakopane przypomina również, że wspomniane zwycięstwa Kubacki odnosił w imponującym stylu. Pochwalił też skoczka z Nowego Targu za znaczne poprawienie się pod kątem technicznym. – Aktualnie wygląda najlepiej na świecie. To pokazują treningi, kwalifikacje oraz konkursy. I tyle – podsumował.

