Dawid Kubacki został porównany do Igi Świątek. Oto najmocniejsza broń Polaka

Dawid Kubacki przechodzi przez najlepsze chwile sportowej kariery. 32-latek jest liderem Pucharu Świata i uchodzi za głównego kandydata do zwycięstwa w 71. Turnieju Czterech Skoczni. Co prawda, chrapkę na wyszarpnięcie mu szansy na zdobycie trofeum ma kilku zawodników, w tym także Piotr Żyła, który znajduje się w znakomitej formie. Mimo wszystko zdecydowana większość ekspertów widzi skoczka z Nowego Targu w roli ostatecznego triumfatora.

Były skoczek porównał Dawida Kubackiego do Igi Świątek

Turniej Czterech Skoczni zbliża się wielkimi krokami, a już jutro (28.12) rozpoczną się kwalifikacje do konkursu w Oberstdorfie. Trener Kazimierz Długopolski podkreśla, że Dawid Kubacki jest murowanym kandydatem do zwycięstwa i przy okazji porównał go do Igi Świątek.

– Kubacki jest głównym faworytem. Na tę chwilę jest dominatorem. Wszystko wskazuje na to, że kolejne tygodnie mogą wyglądać podobnie. Poczuł świeżość. Wiele zależy też od konkurencji. (...) Można zażartować, że Dawid wbił się w idealny moment, trochę jak Iga Świątek w tenisie. Mamy wielkich sportowców i trzeba się cieszyć. Medale olimpijskie i turnieje wielkoszlemowe zdobywa się dzięki bardzo ciężkiej i sumiennej pracy – powiedział były skoczek dla sport.tvp.pl.

Kazimierz Długopolski zdradził tajną broń Dawida Kubackiego

Dawid Kubacki wyróżnia się w tym sezonie wieloma aspektami, które stawiają go powyżej konkurencji. Kazimierz Długopolski wskazał, o jakie chodzi.

– Ma idealne wyjście z progu. Zapanował nad sylwetką. Gdy jest na wysokim pułapie, nie popełnia wcześniejszych błędów. Siła odbicia jest piekielnie mocna. Lata bardzo daleko i dobrze stylowo. Coraz lepiej ląduje. To przepis na sukces. Nie jest to jeszcze dominacja w stylu Stocha i Adama Małysza z najlepszych lat, ale jest tego bardzo blisko – zauważył trener.

