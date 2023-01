Tylko wtedy Kubacki pokona Graneruda. Legenda wskazała cel Norwega

Już dziś, 3 stycznia, odbędą się kwalifikacje do trzeciego konkursu 71. Turnieju Czterech Skoczni. Tym razem skoczkowie będą walczyć o udział w zawodach głównych na skoczni w Innsbrucku. Dotychczas zdecydowanie najlepszym lotnikiem niemiecko-austriackiego turnieju był Halvor Egner Granerud, który zwyciężył rywalizacje w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen. Tuż za nim w klasyfikacji generalnej znajduje się Dawid Kubacki. Polak wciąż ma szanse na pokonanie Norwega, choć to nie będzie proste.

Martin Schmitt wskazał prawdziwy cel Halvora Egnera Graneruda

Dwukrotny zdobywca Pucharu Świata w skokach narciarskich udzielił wywiadu dla „Przeglądu Sportowego”, podczas którego ocenił szanse Norwega na zwycięstwo we wszystkich konkursach Turnieju Czterech Skoczni. Niemiec zaznaczył, że Granerud jest na dobrej drodze, by to osiągnąć, jednak podkreślił, iż jego przeciwnicy: Dawid Kubacki i Anze Lanisek skaczą na podobnym poziomie. Zauważył też, że liderowi TCS zdarzają się potknięcia, jak choćby w kwalifikacjach w Ga-Pa.

– Jeśli odda taki akurat podczas konkursu w Innsbrucku czy Bischofshofen, będą tam inni skoczkowie gotowi, by wygrać zawody. Nie wydaje mi się, żeby jego wielkim celem było zwycięstwo we wszystkich czterech konkursach. On po prostu chce wygrać Turniej Czterech Skoczni – powiedział Martin Schmitt.

Tylko wtedy Kubacki pokona Graneruda

Zdaniem legendarnego Niemieckiego skoczka Halvor Egner Granerud może skakać jeszcze lepiej, choć ma pewne problemy. Zauważył, że Norweg nie do końca panuje nad prawą nartą, ale jak to poprawi, to jego skoki będą znacznie lepsze. Martin Schmitt uważa, że Dawid Kubacki wciąż może pokonać lidera TCS, aczkolwiek w tym celu musi czekać na jego potknięcie.

– Musi czekać na błąd Halvora, ale przede wszystkim skakać lepiej. Popełniał drobne błędy. Być może przygotowania do turnieju nie do końca poszły po jego myśli i nie był w swojej najlepszej formie. Biorąc pod uwagę to, jak skacze w tym roku, możliwe, że skocznia w Garmisch nie do końca mu pasowała. Myślę, że w tym sezonie obiekt w Innsbrucku może pasować mu bardziej, więc nie mogę się doczekać, aż zobaczę go na Bergisel – dodał trzykrotny medalista olimpijski.

