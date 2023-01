Małysz doradził Kuleszy ws. selekcjonera. „To będzie strzał w dziesiątkę”

Adam Małysz nie ukrywał złości po wczorajszym konkursie indywidualnym Pucharu Świata w Zakopanem. Jego zdaniem podczas drugiego skoku zarówno Dawid Kubacki, jak i Kamil Stoch zostali puszczeni w gorszych warunkach niż ich przeciwnicy, co przełożyło się na gorsze wyniki od spodziewanych. Ponadto w studiu po konkursie prezes PZN usłyszał dość zaskakujące pytanie, dotyczące piłki nożnej, a dokładniej wyboru nowego selekcjonera przez Cezarego Kuleszę.

Wybór Thomasa Thurnbichlera na nowego trenera skoczków był dość zaskakujący z kilku powodów. Pierwszym był wiek Austriaka. Obecnie szkoleniowiec ma 33 lata, czyli jest młodszy od m.in. Kamila Stocha, Piotra Żyły czy Stefana Huli. Po drugie małe doświadczenie w trenowaniu kadry. Mimo tego, trener pokazuje, że stoi na wysokości zadania, a nasze „Orły” osiągają przyzwoite wyniki. Adam Małysz, który zatrudniał trenera, przyznał, że ma nosa do zatrudniania, co daje mu wielką satysfakcję. W związku z tym został zapytany, kogo, jego zdaniem, powinien zatrudnić Cezary Kulesza.

– Potrzebny jest trener z nazwiskiem, to oczywiście moja opinia. To spowoduje, że zawodnicy będą przede wszystkim stosować się do tego, co wymyśli i uwierzą w to. Na pewno możliwości trenera z nazwiskiem pozwolą stworzyć zespół, bo na dziś niby go mamy, ale cały czas gdzieś szwankuje – mówił po zawodach w Zakopanem czterokrotny zdobywca Kryształowej Kuli.

Adam Małysz nie ma wątpliwości, że selekcjoner, który ma doświadczenie i zyskał uznanie w świecie piłki, będzie najlepszym wyborem dla polskiej kadry.

– Konkretnego nazwiska nie podam. Wiem, że były różne rozmowy i padały wysokie sumy, dla nas wręcz niemożliwe, ale jeśli PZPN faktycznie stać na to, żeby zatrudnić duże nazwisko, to na pewno będzie to strzał w „10” – dodał prezes PZN.

