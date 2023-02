Polacy odrabiają straty dzięki sukcesowi w Lake Placid. Oto klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Co tydzień emocjonujemy się rywalizacją skoczków narciarskich w ramach Pucharu Świata, gdzie zawodnicy indywidualnie konkurują, by na koniec sezonu zdobyć Kryształową Kulę. Warto jednak pamiętać, że oprócz tego toczy się również walka o zajęcie jak najwyższego miejsca w Pucharze Narodów, czyli rankingu drużynowym. Dzięki temu, że w Lake Placid Biało-Czerwoni znakomicie spisali się w duetach, udało im się odrobić część strat do drużyn z czołowych lokat podium.

Piotr Żyła i Dawid Kubacki najlepsi w duetach w Lake Placid

Obroniła się więc decyzja Thomasa Thurnbichlera, na którego spadła krytyka za to, że do konkursu w parach posłał będącego ostatnio w dołku formy Żyłę, a nie Aleksandra Zniszczoła. Jak się okazało, to trener miał rację.

Co ciekawe jednak nasi rodacy nie prowadzili od samego początku. Po pierwszej serii ustępowali pola Austriakom. Dopiero później Polacy odwrócili losy konkursu i dzięki świetnym występom w drugiej i trzeciej części zawodów wygrali je całe. Mimo że początkowo tracili do Stefana Krafta i Daniela Tschofeniga 11,1 punktu, to ostatecznie zatriumfowali z przewagą 13,2. Za zwycięstwo w duetach w Lake Placid Biało-Czerwoni uzyskali 200 „oczek” do klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów.

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów po duetach w Lake Placid

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów Miejsce Kraj Punkty 1. Austria 4189 2. Norwegia 3605 3. Polska 3394 4. Słowenia 3241 5. Niemcy 2700 6. Japonia 1254 7. Finlandia 333 8. Włochy 322 9. USA 212 10. Szwajcaria 184 11. Bułgaria 51 11. Czechy 51 11. Estonia 51 14. Rumunia 25 15. Turcja 16 16. Kanada 14 17. Kazachstan 12 18. Ukraina 5

