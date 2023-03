Znamy przyczynę wypadku Petera Prevca. Zdradził ją producent sprzętu

W środę narciarski świat na moment mocno wstrzymał oddech. Podczas treningu do konkursu na dużej skoczni w Planicy Peter Prevc zaliczył mocny upadek. Tuż po wylocie z progu stracił równowagę i runął z impetem na ziemie. Zabezpieczonego skoczka szybko zabrano do szpitala. Tam stwierdzono wstrząśnienie mózgu i potłuczenia. Sam Prevc szybko dał znać w mediach społecznościowych, że nie dzieje się z nim nic złego, pozwalając sobie nawet na dużą dawkę humoru.

Szukanie przyczyn wypadku Petera Prevca

Szybko po informacji o stabilnym stanie Słoweńca rozpoczęło się szukanie przyczyn upadku. Na początku spekulowano o problemach z wiązaniem. Później inne światło rzucił producent sprzętu, z którego korzystał Prevc, Peter Slatnar. W rozmowie z portalem sport.pl wskazał na winę zawodnika.

– Wiązanie nie było do końca zapięte. Sprawdziłem je i technicznie sprzęt był w porządku. Prawdopodobnie zapomniał docisnąć zaczepów i końców wiązań do butów. Czasem może w nich też być nieco śniegu lub nawet lodu, który na to nie pozwoli. Dlatego, gdy znalazł się w powietrzu, narta po prostu kompletnie się odpięła – powiedział Slatnar.

Producent sprzętu zdradza prawdziwą przyczynę wypadku Prevca

Po jakimś czasie Slatnar zmienił zdanie. W rozmowie z serwisem „Sportal” przyznał, że jednak nie wierzy w błąd Prevca, a przyczyna tkwi w uszkodzonym bucie skoczka. Wychodzi na to, że przyczyną upadku było nieszczęśliwe zdarzenie, na które triumfator cyklu Pucharu Świata z sezonu 2015/2016 nie miał wpływu.

– But częściowo pękł z tyłu, gdzie jest wiązanie i gdzie można wsunąć kciuk. W środku znajduje się element, który zazwyczaj szybko wskakuje na należyte miejsce i dopina but. Ponieważ tył buta był pęknięty, tak się niestety nie stało – stwierdził Slatnar.

Słoweńcy bez Petera Prevca podczas MŚ w Planicy

Słoweńcy wsparli Prevca wychodząc na środową dekorację medalową z hasłem wspierającym kolegę. W najbliższych zawodach reprezentację słoweńskich skoczków będą reprezentować jego brat Domen, a także Anże Lanisek, Timi Zajc i Żiga Jelar.

