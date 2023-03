Polacy z coraz większą stratą do lidera. Tak wygląda sytuacja w tabeli Raw Air

Do wtorkowego konkursu w Lillehammer zakwalifikowali się wszyscy polscy skoczkowie, lecz zbyt wielu powodów do optymizmu nie ma. Najlepiej poradził sobie Kamil Stoch, który miał sporo szczęścia do warunków pogodowych i odleciał na 129. metrów, co finalnie dało mu szóste miejsce i pozwoliło awansować w klasyfikacji generalnej cyklu Raw Air.

Poniedziałkowy prolog Dawid Kubacki zakończył na 12. miejscu, co sprawiło, że po tym prologu strata do lidera wzrosła o 28,3 pkt. Jeśli chodzi o pozostałych Biało-Czerwonych Paweł Wąsek skończył prolog na 26. miejscu, Aleksander Zniszczoł na 31., Piotr Żyła na 38., a Jakub Wolny na 40 lokacie. Konkurs indywidualny w Lillehammer odbędzie się we wtorek 14 marca o godz. 16:10.

Raw Air 2023: Klasyfikacja generalna

Lp. Imię i nazwisko Kraj Punkty 1. Halvor Egner Graneurd

Norwegia 904,5

2. Stefan Kraft Austria 901,8

3. Anze Lanisek

Słowenia 889,6

4. Dawid Kubacki Polska 876,2

5. Johann Andre Forfang

Norwegia 869,7

6. Timi Zajc Słowenia 862,5

7. Ryoyu Kobayashi Japonia 861,1

8. Karl Geiger Niemcy 857,6

9. Kamil Stoch

Polska 853,2

10 Daniel Andre Tande Norwegia 843,9

21. Piotr Żyła Polska 723,4

30. Paweł Wąsek Polska 629,9

42. Jakub Wolny Polska 476

49. Aleksander Zniszczoł Polska 384,4



Raw Air 2023 – terminarz

Wtorek (14.03):

15:10 Lillehammer – seria próbna (mężczyźni)

16:10 Lillehammer – konkurs indywidualny (mężczyźni)

Środa (15.03):

15:30 Lillehammer – seria próbna (kobiety)

16:30 Lillehammer – konkurs indywidualny (kobiety)

18:15 Lillehammer – seria próbna (mężczyźni)

19:15 Lillehammer – kwalifikacje/prolog (mężczyźni)

Czwartek (16.03):

15:30 Lillehammer – seria próbna (mężczyźni)

16:30 Lillehammer – konkurs indywidualny (mężczyźni)

Piątek (17.03):

10:00 Vikersund – trening (kobiety)

14:45 Vikersund – trening (mężczyźni)

17:00 Vikersund – kwalifikacje/prolog (mężczyźni)

Sobota (18.03):

10:00 Vikersund – trening (kobiety)

15:30 Vikersund – seria próbna (mężczyźni)

16:30 Vikersund – konkurs indywidualny (mężczyźni)

Niedziela (19.03):

14:30 Vikersund – kwalifikacje/prolog (mężczyźni)

16:00 Vikersund – konkurs indywidualny (mężczyźni)

Czytaj też:

Thomas Thurnbichler stanął w obronie Kamila Stocha. Austriak chce konfrontacji z Borkiem SedlakiemCzytaj też:

Borek Sedlak odpowiedział wściekłemu Kamilowi Stochowi. Polak nie jest wyjątkiem