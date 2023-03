Oto klasyfikacja generalna Raw Air 2023. Kubacki i Stoch mogą jeszcze wiele zdziałać

Wielkimi krokami zbliża się koniec rywalizacji w Raw Air 2023. Przed nami jeszcze trzy konkursy zaplanowane w ramach turnieju organizowanego w Norwegii. Wydaje się, że do samego końca będziemy świadkami ogromnych emocji, ponieważ w tabeli jeszcze nic nie jest pewne. Zacięta walka toczy się zarówno w ścisłej czołówce stawki, jak i na niższych pozycjach, o które walczą reprezentanci Polski.

Bezpieczne pozycje Polaków w klasyfikacji generalne Raw Air 2023

Do kolejnych przetasowań w klasyfikacji generalnej doszło po prologu, który odbył się 15 marca. Choć pogoda znów nie rozpieszczała poszczególnych zawodników, zawody stały na wysokim poziomie i co najważniejsze, kilka powodów do radości dali wreszcie podopieczni Thomasa Thurnbichlera. Najwyżej uplasował się Kamil Stoch, który skoczył 138,5 metra, zdobył ocenę 144,3 i zajął czwartą lokatę. Nieco niżej uplasował się Dawid Kubacki z 131. metrem i notą 141,2. On był siódmy.

W związku z tym obecny wicelider Pucharu Świata wspiął się o jedną pozycję wyżej w klasyfikacji generalnej Raw Air 2023 i nadal zachowuje szanse na kolejne awanse. Do czwartego Timiego Zajca traci bowiem tylko i aż 9,4 punktu. Z kolei Stoch utrzymuje się na dziesiątej pozycji i też traci niewiele do plasujących się nieco wyżej przeciwników.

Ciekawie jest też w samym czubie tabeli, gdzie o prymat walczy dwóch zawodników – Halvor Egner Granerud i Stefan Kraft. Choć przewaga Norwega nad Austriakiem jest spora, to można być pewnym, iż ten drugi jeszcze nie złożył broni. Obecnemu liderowi zdarzają się wahania formy, dlatego wszystko wciąż jeszcze jest możliwe.

Raw Air 2023 – klasyfikacja generalna

Klasyfikacja generalna Raw Air 2023 Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Punkty 1. Halvor Egner Granerud Norwegia 1311,2 2. Stefan Kraft Austria 1288,9 3. Anze Lanisek Słowenia 1258,7 4. Timi Zajc Słowenia 1238,5 5. Johann Andre Forfang Norwegia 1238,1 6. Karl Geiger Niemcy 1234,8 7. Dawid Kubacki Polska 1229,1 8. Ryoyu Kobayashi Japonia 1223,2 9. Daniel Tschofenig Austria 1222,6 10. Kamil Stoch Polska 1217,6 17. Piotr Żyła Polska

1023 27. Paweł Wąsek Polska

921,6 37. Aleksander Zniszczoł Polska

692,4 41. Jakub Wolny Polska

647,8

