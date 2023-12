Przełomowy konkurs w Klingenthal. Najlepsze wyniki Piotra Żyły i Dawida Kubackiego w tym sezonie

Kwalifikacje do sobotniego konkursu odbyły się w piątek 8 grudnia. Spośród Biało-Czerwonych najlepszy był Dawid Kubacki, któremu skok o długości 137,5 m dał piątą lokatę. Piotr Żyła skoczył 129 m i pozwoliło mu to uplasować się na 14. lokacie. Następnie Paweł Wąsek był 26. (122,5 m), Andrzej Stękała 31. (121 m), a Maciej Kot skoczył zaledwie 117 m i był 37. Tuż przed startem konkursu odbyła się seria próbna. Tak plasowali się Biało-Czerwoni:

15. Stękała – 134 m

18. Żyła – 126,5 m

24. Kot – 131 m

25. Kubacki – 126,5 m

30. Wąsek – 129,5 m

Puchar Świata: Kiepski start Biało-Czerwonych

Pierwsza seria konkursowa w Klingenthal rozpoczęła się o godz. 16:00. Warunki atmosferyczne nie były najlepsze, a w oddawaniu skoków na pewno utrudniała mgła. Jako pierwszy z Biało-Czerwonych na belce zameldował się Andrzej Stękała. Niestety nie powtórzył wyniku z serii próbnej. Nasz reprezentant skoczył tylko na 113,5 metra. Po tej próbie nasz reprezentant był tak wściekły, że aż uderzył się nartami w kask.

Kolejny był Maciej Kot, który skakał z podniesionej belki. Wracający do Pucharu Świata zawodnik uzyskał tylko 109 metrów, co odebrało mu szanse na awans do serii finałowej. Trzecim Polakiem na belce startowej był Paweł Wąsek. Nasz reprezentant uzyskał taki sam wynik jak Andrzej Stękała – 113,5 metra.

Puchar Świata: Świetny skok Piotra Żyły, trochę słabszy Dawid Kubacki

Przedostatnim Biało-Czerwonym był Piotr Żyła. "Wiewiór" trafił na świetne warunki i pofrunął na 137 m. Chwilę po nim na belce zameldował się Dawid Kubacki, który miał nieco słabszy wiatr, ale również dał radę przekroczyć 131,5 metra. Te skoki naszym reprezentantom zapewniły kwalifikację do drugiej serii.

Najlepszy w pierwszej serii był Karl Geiger. 30-letni Niemiec wylądował na 144. metrze. Drugi był Ryoyu Kobayashi, który skoczył 140,5 m. Na najniższym stopniu podium przed serią finałową uplasował się Pius Paschke z wynikiem 145,5 m. Zwycięzca czterech poprzednich konkursów Stefan Kraft zakończył pierwszą serię na 4. lokacie.

Niestety tylko dwóch Polaków znalazło się w drugiej serii. Piotr Żyła uplasował się na 7. pozycji, a Dawid Kubacki był dwunasty. Niestety Paweł Wąsek, Andrzej Stękała i Maciej Kot nie zakwalifikowali się do drugiej serii. Wyniki Biało-Czerwonych:

7. Żyła – 137 m

12. Kubacki – 131,5 m

41. Wąsek – 113,5 m

42. Stękała – 113,5 m

46. Kot – 109 m

Puchar Świata w Klingenthal: Po tym konkursie nastąpi przełom?

W drugiej serii oglądaliśmy tylko dwóch Polaków. Pierwszym z nich był Dawid Kubacki, który niestety nie poprawił wyniku z pierwszej serii. Biało-Czerwony doleciał tylko do 130. metra i w najgorszym wypadku po swoim skoku zakończyłby na 16. pozycji. Z kolei Piotr Żyła skoczył tylko 126 metrów. Mimo to te wyniki i tak pozwoliły naszym reprezentantom zająć najlepsze miejsca w tym sezonie. Żyła był 11. a Kubacki uplasował się na 15. lokacie. Miejmy nadzieję, że po tych zawodach nastąpi przełom w naszej kadrze.

W serii finałowej odpalił Anze Lanisek, który skoczył aż 146 metrów, czyli o pół metra mniej od rekordu Michaela Uhrmanna z 2011 roku. Ten wynik dał mu dopiero szóste miejsce. Przed nim uplasowali się Pius Paschke (143 m), Andreas Wellinger (144,5 m), Ryoyu Kobayashi (143,5 m), Stefan Kraft (144,5 m) i Karl Geiger, który osiągnął taki sam wynik, co Słoweniec.

