Dawid Kubacki może nie wystąpić w TCS. Zdrowie na przeszkodzie skoczka

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich 2023 nie doszły do skutku. Choć organizatorzy próbowali przekładać treningi, to finalnie najpierw odwołano zmagania kobiet, a następnie także i panów. Już na parę godzin przed planowanym początkiem zmagań Thomas Thurnbichler poinformował, że w zmaganiach nie wystąpią Paweł Wąsek i Dawid Kubacki.

Dawid Kubacki może opuścić Turniej Czterech Skoczni

Austriacki szkoleniowiec wspomniał, iż niedyspozycja Kubackiego wynika z gorączki. Wcześniej obawiano się, czy obaj zawodnicy nie zachorowali na koronawirusa, lecz wyniki badań dały negatywny wynik. Dalsze problemy Kubackiego sprawiają, że występ w Turnieju Czterech Skoczni stoi pod znakiem zapytania.

Thurnbichler w rozmowie z mediami wspomniał, że istnieje możliwość, że skoczek wystąpi tylko na części TCS lub całkowicie ominie austriacko-niemiecki turniej. Wiadomo już, że do Oberstdorfu udadzą się na pewno Kamil Stoch, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł.

– Jeśli to będzie konieczne, to znajdziemy dobry plan dla Dawida na treningi w Polsce, a do kadry mógłby dołączyć na dalszą część Turnieju Czterech Skoczni albo na PolSKI Turniej. Musimy spokojnie poczekać na to, co się wydarzy. To jest tylko wstępny plan. Na razie to jest tylko plan. Chcemy, by nasi skoczkowie pozostali w trybie startowym. To jest dla nich najlepsza droga. Trenujemy i musimy się poprawiać w zawodach – powiedział Thurnbichler cytowany przez Interię.

Forma polskich skoczków w Pucharze Świata 2023/2024

Polscy skoczkowie spisują się w obecnym sezonie poniżej oczekiwań. Najwyżej w klasyfikacji generalnej jest Piotr Żyła zajmujący 22. pozycję. Tuż za nim plasuje się Kubacki. W tabeli prowadzi fenomenalny Stefan Kraft z 669 punktami w dorobku.

