Jan Błachowicz walczy o powrót do zdrowia. Po jednej operacji czeka go kolejna

Jan Błachowicz to jeden z najlepszych polskich zawodników MMA. Były mistrz UFC w wadze półciężkiej walczy o odzyskanie panowania. Póki co plany musi odwlec na dłuższy czas. Polak szykował się do rewanżowej walki z Aleksandrem Rakiciem. To właśnie Austriak jest ostatnim zawodnikiem, z jakim udało się wygrać pochodzącemu z Cieszyna 40-latkowi w czołowej federacji MMA na świecie.

Jan Błachowicz z dłuższą pauzą przed walką

Rewanż między zawodnikami zaplanowano na 20 stycznia. Już teraz wiadomo, że jeśli dojdzie do ewentualnej walki, to dopiero za kilka miesięcy. Błachowicz borykał się z bólami barków, które ostatecznie zmusiły do poddania się operacji. Poinformował w mediach społecznościowych o terminie przypadającym na 22 grudnia.

Choć po niej Polak napisał, że operacja przebiegła pomyślnie, to dodał, że przy jednym z nich było tak dużo do zrobienia, że na zajęcie się drugim potrzeba kolejnej. Dodał, że oznacza to wydłużenie czasu na powrót do walki. Przy okazji złożył życzenia kibicom z okazji świąt Bożego Narodzenia.

– Jedno ramię zoperowane. Niestety, było z nim zbyt wiele pracy, więc nie udało się zoperować obu w trakcie jednego zabiegu. Następna operacja wkrótce. Będę musiał nieco dłużej poczekać na powrót – napisał „Cieszyński Książę” na portalu Twitter.

Kariera Jana Błachowicza

Od czasu pierwszego pojedynku z Aleksandrem Rakiciem Jan Błachowicz stoczył dwie walki. Najpierw zremisował z Magomedem Ankalaevem, a następnie przegrał przez nokaut z Alexem Pereirą.

Pochodzący z Cieszyna Jan Błachowicz legitymuje się obecnie bilansem 29 zwycięstw, 9 porażek i jednego remisu w zawodowym MMA. Od września 2020 roku do października 2021 roku był mistrzem federacji UFC w wadze półciężkiej.

Czytaj też:

Auto polskiej gwiazdy KSW ostrzelane w Holandii. Szokujące informacjeCzytaj też:

Fabijański zarobił w Fame MMA krocie. Lewandowski może mu pozazdrościć