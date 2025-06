Poważny wypadek reprezentantów Polski. Trener przedstawił nowe informacje

Polski Związek Bokserski poinformował 14 czerwca, że w nocy z piątku na sobotę doszło do wypadku samochodowego, w którym uczestniczyli dwaj zawodnicy kadry narodowej i jednocześnie złoci medaliści Pucharu Świata w 2025 r. – Paweł Brach i Cezary Znamiec. Obaj sportowcy zostali przewiezieni do szpitala. Brach w pewnym momencie opuścił placówkę medyczną. Pięściarz nie doznał żadnych poważniejszych obrażeń i jego stan zdrowia jest dobry.

Znamiec z kolei pozostawał pod opieką lekarzy, a jego stan zdrowia był monitorowany. „U mnie wszystko okej, proszę o modlitwę za mojego przyjaciela” – napisał Brach w odpowiedzi na informację Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Bokserskiego. Trener Znamca Adam Jabłoński wyjaśniał z kolei, że jego podopieczny wraz z Brachem w Żaganiu „mieli być wcieleni do jednostki wojskowej, co było ich marzeniem”. Dodał, że Brach wrócił do Radomia.

Cezary Znamiec ranny w wypadku. Trener Adam Jabłoński przekazał nowe informacje

„Czarek, można tak napisać, toczy najważniejszą walkę w swojej karierze, walkę o życie. Wszyscy znamy Czarka, to jest wojownik i mamy nadzieję, że się obudzi i wróci do nas” – kontynuował Jabłoński. 17 czerwca w parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu odbędzie się msza św. w intencji dwukrotnego medalisty mistrzostw Europy i mistrza Polski. „To chłopak o mocnej psychice” – podkreślił jego trener. „Siłaaa” – zareagował Brach.

Jabłoński w rozmowie z Polską Agencja Prasową przekazał, że Znamiec wciąż jest w śpiączce farmakologicznej, ale jego stan lekko się poprawił. – Jego źrenice reagują na światło. Najbliżsi cały czas przebywają z Czarkiem w szpitalu – powiedział trener zawodnika RKB Boxing Radom. Znamiec przeszedł rezonans magnetyczny w jednym z łódzkich szpitali. Jego niektóre komórki mózgowe są uszkodzone.

