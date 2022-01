Z kim zagra Iga Świątek w WTA 500? Nie będzie łatwo, znamy drabinkę turnieju w Adelajdzie

Tuż po rozpoczęciu 2022 roku do boju ruszyli polscy tenisiści. Akurat Iga Świątek pierwsze starcie ma jeszcze przed sobą. Warszawianka będzie rywalizowała w zawodach WTA 500 w Adelajdzie, gdzie przyjdzie jej bronić tytułu. Zadanie to będzie trudne, co pokazało już losowanie drabinki. Wiemy, z kim nasza reprezentantka może zmierzyć się w poszczególnych rundach turnieju.

WTA 500 w Adelajdzie. Znamy drabinkę dla Igi Świątek

Najlepsza Polska tenisistka święciła w Adelajdzie jeden z większych triumfów w swojej karierze. W 2021 roku sięgnęła tam po pierwszy w swojej karierze tytuł na nawierzchni twardej. Teraz została rozstawiona z numerem piątym, ale i tak nie uniknęła trafienia do dość trudnej części drabinki. Rywalizację rozpocznie już w pierwszej rundzie.

20-latka zagra swój pierwszy mecz we wtorek, czyli 4 stycznia. Polka zagra wtedy z kwalifikantką, która będzie musiała przejść dwustopniowe eliminacje. Jeśli wtedy wygra, trafi na kogoś z duetu Leylah Fernandez-Jekaterina Aleksandrowa. Co prawda obie sklasyfikowane są niżej niż Świątek (odpowiednio 24 i 34 miejsca), aczkolwiek pokonanie którejś z nich i tak będzie trudnym zadaniem.

Ashleigh Barty faworytką turnieju WTA 500 w Adelajdzie

Następnie w ćwierćfinale Polka może trafić na: Priscillę Hon, Petrę Kvitovą, Paulę Baodsę lub Wiktorię Azarenkę. Dwie ostatnie zawodniczki będą rywalizowały w hitowym starciu już w I rundzie. Hiszpanka lub Białorusinka znów mogą mocno pokrzyżować plany Świątek. Faworytką do ostatecznego zwycięstwa w całych rozgrywkach jest natomiast Ashleigh Barty. Australijka wywalczyła brąz na ostatnich igrzyskach olimpijskich, a także zatriumfowała w Wimbledonie.

Czytaj też:

Znamy decyzję co do udziału Polaków w Turnieju Czterech Skoczni. Michal Doleżal wyjaśnił sytuację