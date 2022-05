Hubert Hurkacz rozpoczyna turniej w Rzymie. Kiedy i o której godzinie gra Polak?

Hubert Hurkacz w zakończonym niedawno turnieju w Madrycie dotarł do ćwierćfinału rywalizacji indywidualnej. Polak odpadł po meczu z wracającym do formy Novakiem Dokoviciem, który w kolejnej rundzie musiał uznać wyższość rewelacyjnego Carlosa Alcaraza. Pochodzącego z Wrocławia tenisistę oglądaliśmy także w turnieju deblowym, w którym dotarł aż do półfinału. 25-latek występujący w parze z Johnem Isnerem przegrał zacięty bój o finał z Wesleyem Koolhofem i Nealem Skupskim.

Hubert Hurkacz gra w Rzymie

Teraz Hurkacz spróbuje swoich sił w Rzymie, gdzie rozgrywany jest kolejny turniej w kategorii ATP Tour Masters 1000. Rozstawiony z numerem 11. zawodnik rozpocznie zmagania od pierwszej rundy, w której zmierzy się z Belgiem Davidem Goffinem. Jeśli Polak wygra, w drugiej rundzie zagra z Jensonem Brooksby'm, który wyeliminował Flavio Cobolliego.

Polak zdążył już zaprezentować się w stolicy Włoch, gdzie, podobnie jak w Madrycie, został zgłoszony także do gry deblowej. Hurkacz tym razem gra z Bułgarem Grigorem Dimitrowem, u boku którego pokonał w pierwszej rundzie Ivana Dodiga i Austina Krajiceka.

Kiedy i o której gra Hubert Hurkacz?

Mecz Hubert Hurkacz – David Goffin zostanie rozegrany we wtorek 10 maja. Spotkanie odbędzie się jako trzecie z rzędu na korcie Pietrangeli, na którym pierwszy mecz rozpocznie się o godz. 11. To oznacza, że starcie z udziałem Polaka rozpocznie się około godz. 14. Transmisję zmagań będzie można śledzić na antenie Polsatu Sport i w serwisie Polsat Box Go.

