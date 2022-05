Wspaniałe zachowanie Igi Świątek. Tym miłym gestem wsparła Ukrainę

Iga Świątek gra w tym sezonie jak z nut. W każdym kolejnym meczu Polka udowadnia, że nieprzypadkowo została liderką rankingu WTA. 20-latka z Raszyna nie przegrała od połowy lutego. Lepsza od naszej reprezentantki okazała się wówczas Jelena Ostapenko z Łotwy. Przed turniejem WTA w Rzymie zwycięska seria wynosiła 23 spotkania. Polska tenisistka rozpoczęła zawody w stolicy Włoch od drugiej rundy, w której pewnie pokonała Rumunkę Elenę-Gabrielę Ruse 6:3, 6:0. Było to więc jej 24. wygrana z rzędu.

Iga Świątek wsparła Ukrainę podczas WTA w Rzymie

Podczas meczu z rumuńską zawodniczką Iga Świątek podtrzymała swoją tradycję z poprzednich pojedynków i ponownie wsparła walczącą z rosyjskim najeźdźcą Ukrainę. 20-latka wystąpiła ze wstążką w barwach narodowych naszych wschodnich sąsiadów. Tym razem zdecydowała się przypiąć ją do czapki, przez co była jeszcze lepiej widoczna. Raszynianka w ten sposób solidaryzuje się z Ukraińcami. Polka robi to od samego początku wojny. Przed turniejem Indian Wells wydała nawet specjalne oświadczenie. „Jestem przeciwna tej wojnie i cierpieniu niewinnych ludzi. Chcę pokazać, choćby symbolicznie, moją solidarność z Ukrainą, więc w Indian Wells zamierzam grać ze wstążką w kolorach flagi Ukrainy” – napisała wówczas w mediach społecznościowych.

Liderka światowego rankingu broni w stolicy Włoch tytułu wywalczonego przed rokiem. Igę Świątek czeka jednak trudne zadania, ponieważ na jej drodze do piątego w tym sezonie triumfu stanie kilka wysokiej klasy zawodniczek. Kolejną rywalką raszynianki będzie Białorusinka Wiktoria Azarenka. Mecz odbędzie się w ramach trzeciej rundy. Przypomnijmy, że zawody w Rzymie, to ostateczny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open.

