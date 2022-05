Iga Świątek zmierzy się z Ons Jabeur w finale WTA 1000 w Rzymie. O której i gdzie transmisja online i w TV?

Już niebawem Iga Świątek stanie przed kolejną szansą na wygranie ważnego turnieju – piątego z rzędu. Wcześniej reprezentantka naszego kraju zatriumfowała w rozgrywkach w Dosze, Indian Wells, Miami Open oraz WTA w Stuttgarcie. Do tego ma na koncie już 27 zwycięstw z rzędu i choć jej najbliższa rywalka również jest niepokonana od 11 potyczek, faworytką starcia i tak pozostaje Polka.

Droga Igi Świątek i Ons Jabeur do finału WTA 1000 w Rzymie

W jej kontekście wymowna jest też inna statystyka – w całym poprzednim roku Świątek wygrała 36 meczów. To tyle samo co już teraz w 2022, chociaż mamy dopiero maj. Mało co oddaje ten wielki progres, który w ostatnim czasie wykonała pochodząca spod Warszawy zawodniczka.

Na swojej drodze do finału WTA w Rzymie zdołała pokonać kilka innych uznanych tenisistek. Nasza reprezentantka rozpoczęła rywalizację od drugiej rundy, w której to Elenę-Gabrielę Ruse 2:0 (6:3 i 6:0). Następnie w podobnym wymiarze wygrała z Wiktorą Azarenką (6:4 i 6:1), Biancą Andreescu (7:6 i 6:0) oraz Aryną Sabalenką (6:2 i 6:1). Choć kilka z tych wyników wygląda imponująca, wcale jednak nie było tak, że rywalki nie sprawiały Polce żadnych kłopotów.

Ons Jabeur z kolei na swojej drodze pokonała takie rywalki jak Sorana-Mihaela Cirstea, Alja Tomijanović, Julia Putincewa, Maria Sakkari oraz Daria Kasatkina.

O której mecz Iga Świątek – Ons Jabeur? Gdzie odbędzie się transmisja online i w TV?

Mecz Igi Świątek z Ons Jabeur zaplanowano na niedzielę 15 maja. Rozpocznie się on około godziny 13:00. Będzie można obejrzeć go na antenie Canal+ Premium, albo w serwisie canalplus.com.

