Iga Świątek weszła na nie swoją konferencję prasową. Przeciwniczka zadała jej „poważne” pytanie

Iga Świątek zdobyła aż pięć turniejów z rzędu – w Dosze, dwa w Stanach Zjednoczonych, w Stuttgarcie i ostatnio w Rzymie. Polka przygotowuje się teraz do Rolanda Garrosa, z którym ma miłe wspomnienia, ponieważ wygrała go już raz w 2020 roku. Raszynianka jest nie do zatrzymania, więc nie dziwne, że przeciwniczki dostają na konferencjach prasowych pytania dotyczące właśnie naszej tenisistki. Niespodziewanie jednak na pytanie zadane Ons Jabeur, Świątek miała szansę odpowiedzieć.

Iga Świątek wróciła się po wodę. Dostała „poważne” pytanie

Iga Świątek wróciła na chwilę po swojej konferencji prasowej do sali, gdzie się ona odbywała. Przed mikrofonem siedziała wtedy już Ons Jabeur, która odpowiadała na pytania dziennikarzy. Polka grzecznie przeprosiła i wytłumaczyła, że przyszła tylko po wodę. – Dziennikarze pytają mnie, jak mam cię pokonać? Może im powiesz, bo ja nie znam odpowiedz – zażartowała Jabeur, z którą Świątek wygrała ostatnio finał w Rzymie. – Musisz coś mi tutaj dorzucić – odpowiedziała Polka, prawdopodobnie wskazując na wodę, po którą właśnie przyszła. – No jasne, bo drop szoty nie zadziałały – stwierdziła jeszcze roześmiana Tunezyjka.

Iga Świątek rozpocznie swoje zmagania w Roland Garrosie już w poniedziałek 23 maja. Jej pierwszą przeciwniczką będzie Ukrainka Łesia Curenko. Dokładna godzina potyczki nie jest jeszcze znana. Polka będzie walczyć o 29. wygrany mecz z rzędu, a zważywszy na to, że jej rywalką będzie kwalifikantka, istnieje duża szansa, że raszynianka bez problemu awansuje do 2. rundy.

