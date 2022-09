Iga Świątek powalczy o kolejną rundę US Open. Kiedy i gdzie obejrzeć transmisję TV z meczu?

Iga Świątek, choć nie jest już w tak rewelacyjnej formie, jak na początku sezonu, dalej znajduje się w gronie faworytek do końcowego triumfu w tegorocznym US Open. Raszynianka ma za sobą już dwa spotkania. Najpierw rozprawiła się z Włoszką Jasmine Paolini. W rywalizacji tej straciła zaledwie trzy gemy. Następnie pokonała Sloane Stephens. Amerykanka była dla Polki bardziej wymagającą przeciwniczką. Mimo to 21-latka wygrała dość przekonująco.

Kolejny mecz Igi Świątek na US Open. Polka faworytką

Liderka światowego rankingu WTA pewnie awansowała do trzeciej rundy US Open. Jej kolejną rywalką będzie Lauren Davis. Tenisistka reprezentująca gospodarzy turnieju zajmuje dopiero 105. miejsce w klasyfikacji najlepszych zawodniczek globu. Zatem sporą sensacją byłoby odpadnięcie Igi Świątek już na tym etapie wielkoszlemowej imprezy.

Nigdy wcześniej obie tenisistki nie miały okazji ze sobą rywalizować na kortach. Warto dodać, że jeśli Polka wygra, to w kolejnej rundzie przyjdzie jej zagrać z Jule Niemeier lub Zheng Quinwen. Żadna z tych zawodniczek nie jest rozstawiona podczas tego US Open.

Kiedy mecz Iga Świątek — Lauren Davis na US Open? Gdzie obejrzeć transmisję w TV?

Spotkanie, którego stawką będzie awans do czwartej rundy tegorocznego US Open, został zaplanowany na noc z soboty 3 września na niedzielę 4 września. Początek meczu o godzinie 1:00 na korcie Louisa Armstronga. Transmisję z tego pojedynku będzie można śledzić na antenie Eurosportu 1, Eurosportu 2, a także za pośrednictwem strony player.pl.

